نکات آماری ۵۵۰ بازی تیم ملی فوتبال ایران/بدترین شکست مقابل همسایه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که برای اولین بار در سال ۱۳۳۰ به میدان رفت و نخستین بازی خود را با هدایت حسین صدقیانی در کابل مقابل تیم ملی افغانستان با حضور بیش از ۱۰ هزار تماشاگر در قالب یک بازی دوستانه انجام داد و به نتیجه مساوی بدون گل رسید، بیش از ۵۵۰ بار به میدان رفته که تیم کویت با ۳۰ بازی مقابل ایران، تکراری‌ترین حریف تیم ملی است.

اولین بازی ایران و کویت در ۲۵ دی سال ۱۳۵۰ و در چارچوب دیدارهای مقدماتی المپیک ۱۹۷۲ در تهران انجام شد که تیم ملی ایران با گل‌های علی پروین و علی جباری با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد. سرمربی تیم ملی ایران در آن دیدار زنده یاد پرویز دهداری بود.

آخرین دیدار دو تیم نیز در تاریخ ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۳ در شهر کرج و در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا سال ۲۰۱۵ برگزار شد که ملی‌پوشان کشورمان با گل‌های یعقوب کریمی، پیام صادقیان و کریم انصاری فرد با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شدند.

تیم ملی ایران در مجموع ۳۰ باری که با کویتی‌ها به مناسبت‌های مختلف بازی داشته ۱۳ بار پیروز شده، ۱۰ بار مساوی داشته و ۷ بار هم طعم شکست را چشیده است. ملی‌پوشان ایران در این بازی‌ها ۳۹ بار گلزنی کرده و ۳۱ بار هم گل خورده‌اند.

بیشترین پیروزی

گرچه کویتی‌ها ۱۳ بار مقابل تیم ملی ایران شکست خورده‌اند، اما این تیم بیشترین شکست را مقابل ایران تحمل نکرده و تیمی که بیشتر از سایر تیم‌ها از تیم ملی ایران شکست خورده، دو تیم قطر و سوریه هستند.

قطری‌ها در مجموع ۲۳ بار با تیم ملی ایران دیدار داشته‌اند که از این ۲۳ بازی ۱۵ بار شکست خورده‌اند. همچنین تیم ملی سوریه نیز ۲۷ بار با تیم ایران بازی داشته که آنها هم ۱۵ بار طعم شکست را چشیده‌اند تا تیم ملی ایران بیشترین پیروزی خود را مقابل این دو تیم به دست آورده باشد.

بیشترین گل زده

گرچه سوریه و قطر بیشترین تعداد شکست را مقابل تیم ملی ایران دارند، اما تیمی که بیش از دیگران از تیم ملی ایران گل خورده، تیم ملی پاکستان است. پاکستان که ۱۴ بار مقابل تیم ملی ایران بازی کرده، ۱۲ بار شکست خورده، ۱ بار مساوی کرده و یکبار هم به پیروزی رسیده است.

پاکستانی‌ها در این دیدارها ۵۸ بار دروازه شان باز شده که این بیشترین گلی است که تیم ملی ایران در تاریخ دیدارهایش به یک تیم زده است. بعد از پاکستان هم تیم ملی مالدیو با ۴۲ گل خورده مقابل ایران در رده بعدی قرار می‌گیرد.

بیشترین شکست

تیم‌های ایران و کره جنوبی ۳۱ بار با هم دیدار داشته‌اند که در بررسی نتایج، کفه ترازو به سود تیم ملی ایران سنگینی می‌کند. ایران در این بازی‌ها ۱۳ بار به پیروزی رسیده و کره جنوبی ۹ بار و ۹ دیدار دیگر دو تیم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

تیم ملی ایران مقابل هیچ تیمی به اندازه کره جنوبی شکست نخورده تا کره‌ای ها رکورددار تعداد پیروزی بر تیم ملی ایران باشند. در این دیدارها تعداد گل‌های زده و خورده دو تیم برابری می‌کند و هر یک از دو تیم ۳۳ بار دروازه هم را باز کرده‌اند. بهترین پیروزی تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی با نتیجه ۶ بر ۲ به دست آمده و بهترین پیروزی کره نیز با نتیجه ۵ بر صفر بوده است.

بهترین پیروزی

پرگل‌ترین و بهترین پیروزی تیم ملی ایران در دیدار برابر گوام به دست آمده است. دیدار ایران و گوام در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۰۲ که در ۴ آذر ۷۹ در ورزشگاه تختی برگزار شد و با نتیجه ۱۹ بر صفر به سود تیم ملی ایران خاتمه یافت، بهترین و پر گل ترین پیروزی ایران در تاریخ است.

در این بازی کریم باقری ۶ گل، علی کریمی ۴ گل، علی دایی و فرهاد مجیدی ۳ گل، سهراب بختیاری زاده ۲ و نیکبخت واحدی یک گل به ثمر رساندند.

بدترین شکست

بدترین شکستی که تیم ملی ایران در تاریخ بازی‌های خود تجربه کرده، شکست با نتیجه ۶ بر یک مقابل تیم ملی ترکیه است. تیم ملی ایران در یک بازی دوستانه که در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۲۹ در شهر استانبول برگزار شد با مربیگری حسین صدقیانی به میدان رفت و با نتیجه ۶ بر یک شکست خورد که این پرگل‌ترین و بدترین شکست تاریخ تیم ملی ایران است.

تنها گل تیم ملی ایران را در این بازی که با حضور ۱۲ هزار تماشاگر برگزار شد امیر خلیلی به ثمر رساند.

برخی از رکوردداران تیم ملی

بیشترین گل؛ علی دایی ۱۰۹

بیشترین بازی ملی؛ جواد نکونام ۱۵۱

بیشترین تعداد کاپیتانی؛ علی دایی ۸۰

بیشترین تعداد دروازه بانی؛ احمد رضا عابدزاده ۷۹

بیشترین تعداد کلین شیت؛ سید مهدی رحمتی ۳۵

طولانی‌ترین دوران حضور؛ جواد نکونام ۱۵ سال