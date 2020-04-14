دولت وفاق ملی لیبی از کنترل مجدد بر ۸ شهر خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «محمد قنونو» سخنگوی نیروهای دولت وفاق ملی لیبی در بیانیه‌ای از کنترل مجدد بر شهرهای «صرمان»، «صبراته»، «العجیلات»، «الجمیل»، «رقدالین»، «زلطن»، «العسه» و «ملیته» خبر داد.

در این بیانیه آمده است که دولت وفاق ملی لیبی کنترل این هشت شهر واقع در غرب طرابلس، پایتخت لیبی، را از دست شبه نظامیان وفادار به ژنرال «خلیفه حفتر» پس گرفته است.

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «نیروهای دولت وفاق ملی لیبی در تعقیب باقی شبه نظامیان در حال فرار هستند و به پیشرفت خود به عنوان بخشی از عملیات طوفان صلح ادامه می دهند».

گفتنی است که آخرین پیروزی‌های نظامی به دولت وفاق ملی لیبی امکان می‌دهد تا جاده امتداد یافته از مرز تونس تا منطقه «أبوقرین» در جنوب شرقی طرابلس را تحت کنترل خود نگه دارند.

گفتنی است که دولت وفاق ملی لیبی از آوریل سال گذشته مورد حمله نیروهای ژنرال خلیفه حفتر قرار گرفته است که در این درگیریها، بیش از یکهزار نفر کشته شده‌اند. در مقابل، دولت وفاق ملی لیبی عملیات طوفان صلح را از روز بیست و ششم مارس برای مقابله با حملات به طرابلس آغاز کرد.