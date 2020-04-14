به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «سهیل شاهین» سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی توئیتری از دیدار زلمای خلیل‌زاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا با هیئت طالبان خبر داد.

در این دیدار که شامگاه دوشنبه به میزبانی شیخ «محمد بن عبدالرحمان آل‌ثانی» وزیر خارجه قطر انجام شد، خلیل‌زاد با «ملا غنی برادر» رئیس دفتر سیاسی طالبان ملاقات کرده است.

به گفته سخنگوی طالبان، در این دیدار درباره تطبیق کامل توافقنامه صلح، تأخیر در رهایی زندانیان، تخطی‌ها از توافقنامه و شیوه حل آن بحث و گفتگو شده است.

گفتنی است براساس توافق صلح طالبان-آمریکا، نیروهای خارجی از افغانستان خارج می‌شوند و طالبان نیز با دولت افغانستان مذاکره می‌کند.

با آنکه ادعا می‌شود روند تدریجی خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شده؛ اما مذاکره طالبان و کابل هنوز شروع نشده است.

طالبان پیش‌شرط آغاز مذاکره با دولت را رهایی ۵ هزار زندانی این گروه اعلام کرده؛ شرطی که تاکنون به طور کامل عملی نشده است.

با این حال روند رهایی زندانیان طالبان طی روزهای اخیر شروع شده و تاکنون ۳۶۱ زندانی رها شده‌اند.

طالبان می‌گوید روند رهایی زندانیان با تاخیر صورت گرفته و این تخطی از توافقنامه صلح است.