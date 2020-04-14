به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین حسین زاده عصر امروز در نشست شورای آموزش و پرورش استان خوزستان اظهار کرد: امروز بعدازظهر آخرین جمعبندی برای ادامه سال تحصیلی را با حضور مدیران آموزش و پرورش خواهیم داشت و نتایج را به وزارت اعلام میکنیم تا در اواخر هفته و یا هفته آینده در ستاد ملی کرونا به ریاست رئیسجمهوری به تصویب نهایی برسد.
وی افزود: در ارتباط با تأمین امکانات سرمایشی امسال قرار شد تعداد ۱۰ هزار دستگاه تخصیص یابد که پنجاه درصد هزینههای آن از استان تأمین میشود و پنجاه درصد نیز توسط وزارت آموزش و پرورش تأمین میشود که این تعداد کولر حدود یک سوم از کلاسهای درس ما را پوشش میدهد
حسین زاده ادامه داد: با توجه به اینکه ۵ هزار کولر هم در سال گذشته به کلاسهای درس استان تخصیص یافت حدود نیمی از کلاسها در سطح خوزستان طی سال گذشته و امسال به کولرهای جدید مجهز میشود.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان بیان کرد: در بخش نیروی انسانی در راستای جذب نیروهای جدید باید روال آزمونی انجام شود که عدالت در استخدام رعایت شده و شاهد اعتراض افراد نباشیم.
حسین زاده اظهار داشت: آموزش معلمان ابتدایی آنچنان که لازم بوده صورت نگرفته است و هم اکنون حدود ۷۰ درصد از معلمان ابتدایی که مشغول هستند از این آموزش برخوردار نبودهاند و اگر این کار انجام نشود آسیب جدی در کیفیت آموزش خواهیم دید.
وی ادامه داد: حدود یک میلیارد تومان اعتبار مورد برای این آموزش نیاز هست که امید میرود با تأمین اعتبار اجرایی شود.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان تصریح کرد: در بخش شبکههای اجتماعی زیرساخت ارتباطی در استان حدود ۶ درصد مانده است که امید میرود امسال تکمیل شود؛ البته ابزار آموزش از طریق شبکههای اجتماعی در دسترس همه دانش آموزان نیست و لازم است آمار دقیقی در این زمینه تهیه شود و تا بتوانیم برای تأمین ابزار لازم برای دانش آموزان محروم در حد بضاعت برنامهریزی کرده و این ابزار را در اختیار آنها قرار دهیم.
حسین زاده اظهار داشت: تعداد ۱۷ درصد از دانش آموزان در طرح «شاد» ثبتنام کردهاند که این رقم قابلاتکا نیست و باید برای افزایش ضریب نفوذ این طرح تلاش جدی صورت دهیم.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در پایان گفت: ما همواره به شبکههای اجتماعی با دید منفی نگاه کردهایم اما شرایط امروز فرصت خوبی است که به فرصتها و امکانات بینظیر و ارزشمند دنیای مجازی در حوزههای فرهنگ و آموزش پی ببریم و هر چه بیشتر در این زمینه سرمایهگذاری کنیم.
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