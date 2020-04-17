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۲۹ فروردین ۱۳۹۹، ۱۲:۳۱

امیر حیدری در جمع خبرنگاران:

به زودی در حوزه تشخیص بیماری کرونا رونمایی جدید خواهیم داشت

به زودی در حوزه تشخیص بیماری کرونا رونمایی جدید خواهیم داشت

فرمانده نزاجا درباره رونمایی از تجهیزات جدید برای مقابله با کرونا، گفت: امروز فرصت نشد تا دستاوردهای جدید ارائه و رونمایی شود اما به زودی در حوزه تشخیص (بیماری کرونا) رونمایی خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه رژه خدمت ارتش و در جمع خبرنگاران اظهارداشت: امروز نیروی زمینی موفق به تولید سامانه‌هایی شده است که با ایجاد نوعی گاز در هوا می‌تواند تا شعاع ۲۰۰ متر مربع هر نوع ویروسی را بویژه ویروس کرونا از بین ببرد.

وی ادامه داد: نیروی زمینی الحمدلله امروز از تجارب خوبی در حوزه رزم و هم مقابله با تهدیدات بیولوژیکی و ویروس کرونا برخوردار است و امروز بدون اینکه خدشه‌ای در توان ما ایجاد شده باشد، با تمام قدرت آمادگی انتقال تجربیات خود را در حوزه مقابله با ویروس کرونا به دیگر کشورها داریم.

امیر حیدری درباره رونمایی از تجهیزات جدید برای مقابله با ویروس کرونا، گفت: امروز فرصت نشد تا دستاوردهای جدید ارائه و رونمایی شود اما به زودی در حوزه تشخیص (بیماری کرونا) رونمایی خواهیم داشت. تجهیزاتی که امروز ارائه شد در حوزه تهاجم بر ویروس کرونا و بخشی نیز تجهیزات امدادی ما در حوزه پدافند زیستی بود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: در رژه خدمت امروز یک توان مضاعفی به بخش پدافند زیستی کشور و مقابله با کرونا اضافه می‌کنیم و همچنین در حوزه امدادی و تغذیه‌ای نیز کمک‌هایی در سراسر کشور خواهیم داشت.

کد مطلب 4902583
هادی رضایی

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