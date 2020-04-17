به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سعید میرزامحمدی عصر امروز جمعه در حاشیه نشست هماهنگی با مدیران شبکه بهداشت و درمان اهر در گفتوگو با خبرنگاران گفت: بسیج در کنار واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان اهر با مراجعه به واحدهای صنفی، پروتکلهای بهداشتی را آموزش و نکات قابل اجرا را متذکر میشوند.
وی گفت: اکیپهای نظارتی بسیج و بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان اهر به آن واحدهایی که بایستی پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند سرکشی و بازرسی میکنند.
میرزامحمدی ادامه داد: اگر در بازرسی مرحله سوم، واحدهای صنفی به پروتکلهای بهداشتی بیتوجهی کرده و یا سهلانگاری کرده باشند به مدت یکماه صنوف بیاحتیاط به توصیههای بهداشتی پلمب میشوند.
جانشین سپاه ناحیه اهر گفت: سپاه ناحیه اهر با تعیین ۸ اکیپ چهار نفره از نیروهای بسیج به مدت یکماه بر نحوه اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی هوشمند در سطح شهر و واحدهای صنفی نظارت میکنند.
وی گفت: طرح نظارتی بسیج و بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان اهر از ۳۰ فروردینماه تا پایان اردیبهشتماه در شهرستان اهر اجرا میشود
میرزامحمدی ادامه داد: سپاه ناحیه اهر در راستای ضدعفونی و گندزدایی مناطق آلوده شهری و روستایی به ویروس کرونا طرحی تحت عنوان طرح مطهر را اجرا میکند و جهت ضدعفونی سطوح در منزل برای پیشگیری از شیوع این ویروس محلول ضدعفونی توزیع میشود.
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