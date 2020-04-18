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۳۰ فروردین ۱۳۹۹، ۱۴:۱۹

طبق گزارشهای رسانه ای؛

درگیری میان مزدوران امارات و عربستان در بندر «بلحاف» یمن شدت گرفت

درگیری میان مزدوران امارات و عربستان در بندر «بلحاف» یمن شدت گرفت

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که درگیری‌ها میان ایران و امارات و عربستان سعودی در یمن شدت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، درگیری‌ها میان مزدوران امارات و عربستان در یمن شدت گرفته است به طوری که گزارش شده است بندر بلحاف شاهد وقوع درگیری میان مزدوران امارات از یک سو و نیروهای عبدربه منصور هادی و ائتلاف سعودی از سوی دیگر بوده است.

همچنین سعودی‌ها به نیروهای تحت امر خود یعنی نیروهای وابسته به منصور هادی دستور دادند ۴ ایست بازرسی در اطراف بلحاف که دربرگیرنده ۳۰۰ نظامی اماراتی است ایجاد کنند.

لازم به ذکر است که روز گذشته شورای انتقالی جنوب یمن که مورد حمایت امارات متحده عربی است، دولت مستعفی یمن را تهدید به جنگ کرد.

این شورا جمعه اعلام کرد: وقوع جنگ با نیروهای مورد حمایت سعودی بسیار نزدیک شده و ما در حال دورشدن از دستیابی به توافق سیاسی پایدار هستیم.

کد مطلب 4903387
فاطمه صالحی

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