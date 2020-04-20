پروژه هنری «از شهر سعدی برای مردم اسپانیا» کلید خورد

نمایشگاه گردان (کیوریتور) در گفت و گو با خبرنگار مهر در پیوند با این رویداد که توسط هنرمندان شیرازی اجرا شد، گفت: پروژه «از شهر سعدی برای مردم اسپانیا و برای آقای نخست وزیر پدرو سانچز» یک مجموعه عکس است که با توجه به شرایط خاصی که در آن قرار گرفته‌ایم به صورت مجازی ارائه و رونمایی می‌شود.

مهگان فرهنگ افزود: پروژه‌ای که بیشتر از خود سعدی، پیامی بین ۲ فرهنگ و ۲ کشور است و حتی شاید بین همه مردمان جهان، زیرا سعدی شاعر همه مردمان جهان، شیرازی، زیرک، توانمند، زرنگ و از همه مهتر شیرین سخن است.

این مدرس و گرافیست شیرازی پیرامون چیستی این پروژه که «از شهر سعدی – برای مردم اسپانیا و برای آقای نخست وزیر پدرو سانچز» نام دارد، عنوان کرد: فاطمه نهاری عکاسی است که نامش را شنیده‌ایم و می شناسیمش. بیش از توانش برای یک موضوع با مطالعه و دقت تلاش می‌کند. ارتباطات انسانی را می‌شناسد و از عکاسان زن فعال است.

وی ادامه داد: این فکر باطلی است اگر فکر کنیم، هنر تجسمی یک هنر انفرادی است؛ قطعاً یک نقاش و یک عکاس در خلوت خود اثر خود را خلق می‌کنند اما در جنبش‌ها و حرکت‌های گروهی، یک سبک یا جنبش را بوجود آورده‌اند. گاهی یک دست صدایی ندارد. وقتی اصول کارگروهی را بلد باشی و لیدری هم بدانی، موفق‌تر خواهی بود.

این مؤلف و پژوهشگر حوزه هنرهای تجسمی و انیمیشن که عضو «سیفژ» است اعلام کرد: عکس‌های امسال فاطمه نهاری چیزی نیست جز سعدی و آخرین آوازه‌اش در دنیا با شعر: بنی آدم اعضای یک دیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند.

کوچک و بزرگ، پیر و جوان در مقابل در بسته آرامگاه

فرهنگ در ادامه افزود: عده‌ای این را خواندند و عده‌ای عمل کردند. مردم شیراز اهل این شعر هستند و این به کرات به همگان ثابت شده است اما نکته زیبای این دوران تلخ روزی بود که نخست وزیر اسپانیا با خواندن این شعر برای مردم کشورش همه را به تمدید قرنطینه دعوت کرد. او از سعدی به عنوان شاعر سده‌های میانه یاد و از مردم کشورش تقاضای همدلی کرد که البته این یک تقاضای جهانی بود. حالا عکاسی از ایران و شیراز این روز را با همین شعر در میان مردم عکاسی می‌کند. کوچک و بزرگ، پیر و جوان آن هم در مقابل در بسته آرامگاه و با حفظ فاصله اجتماعی، همه عکس‌ها پیامی دارند بویژه عکس‌های محیطی که پای انسان درکار است.

وی اضافه کرد: فاطمه نهاری با ترجمه ابیات و جملاتی که از سعدی به اسپانیایی شده، بویژه شعری که خود نخست وزیر اسپانیا آن را خوانده است، با هر فرد، یک پیام شیرین تصویری به مردم جهان بویژه اسپانیایی‌ها می‌دهد. کلیه نمادهای این دوره در این تصاویر دیده می‌شود و از همه مهمتر حضور در کنار سعدی است. شاید این هم مهمان نوازی و خوش مشربی شیرازی‌ها را به نخست وزیراسپانیا «پدرو سانچز» و همچنین مردم اسپانیا نشان دهد.

این هنرمند شیرازی، با بیان اینکه اشعار و ابیات توسط معصومه نگهدار صابر و مرتضی دانش انتخاب شد که بیشتر به بیان مفاهیم انسان دوستی اشاره داشتند، افزود: ترجمه اشعار توسط آقای «خواکین رودریگز وارگاس»، ایران شناس و سعدی شناس اسپانیایی انجام شده که این ارتباط و همکاری بواسطه محمدحسین نعیمی، سرپرستی رایزنی فرهنگی ایران در مادرید شکل گرفت.

فرهنگ تصریح کرد: در بخش طراحی و پژوهش‌هایی در جهت اجرای کار، فضاسازی و ساخت ویدئو دکتر نفیسه گلستانی، لیلا کسایی و مسعود احمدی همکاری داشتند. از این تصاویر نمایشگاهی مجازی در گالری «سروناز»، به همت هستی خالدی اجرا خواهد شد که این کار با همکاری نگارخانه «همین» است.

به گفته نمایشگاه گردان ایرانی این رویداد، آنهایی که در اجرای این کار با فاطمه نهاری همکاری داشتند عبارت از: مسعود احمدی، رضا پرنیانی، محسن پرنیانی، اوین خواجه، رامین خواجه، مهنوش فرهنگ، مهرو فرهنگ، نفیسه گلستانی، نوش آفرین گورنگی، هستی منوچهری و اهالی مهربان منطقه سعدی هستند.

وی از همکاری عباس امیری و خانم نصرت نگهدارصابر و خانم‌ها کارمن سانتوز، سوفیا هرناندز در این پروژه نام برد و افزود: در این تصاویرهمراه با آرامگاه، نوشته‌هایی را می‌بینیم که همان کلام شیرین سعدی است؛ این نوشته‌ها دردست مردمان شهر سعدی است در حالی که به مخاطبان خود نگاه می‌کنند، این تصاویر می‌توانند به راحتی صحبت کنند.

سخن و کلامی خوب می‌تواند از مرزها عبور کند

فرهنگ با یادآوری اینکه در این کار مخاطب با پیامی مستقیم به مردم ایران، اسپانیا و حتی دیگر نقاط روبه روست، افزود: سخن و کلامی خوب می‌تواند از مرزها عبور کند و برای سال‌ها بماند.

وی ادامه داد: به این بهانه از رولان بارت یادآوری کنم، آنچه در دیدگاه او اهمیت دارد این است که تمام هنرها «بازنمایانه‌ای» اعم از طراحی، نقاشی، سینما و … حامل دو پیام‌اند: یک پیام «صریح» که همان «هماننده» یا شباهت است و یک پیام «ضمنی» یا درونی و این دوگانگی پیام‌ها در تمام بازآفرینی‌های غیرعکاسانه نیز نمایان است. به صراحت می‌توان گفت که در میان تمامی ساختارهای اطلاع رسانی، «عکس» تنها ساختاری است که با یک پیام «صریح» ساخته و پرداخته می‌شود. مثلاً عکاسی خبری که گاهی از پیام ضمنی فاصله دارد یا ندارد. اما من این ارجاع را به بارت دادم تا پیام‌ها و تلاش‌هایی که می‌تواند تصویر در برقراری ارتباط داشته باشد بپردازیم. عکس‌های فاطمه نهاری با تمام تلاشی که گروهش داشته‌اند افزون بر موارد تصویری، خود پیام است.

این فیلمساز شیرازی عنوان کرد: در حال حاضر از تمامی دوران‌های ارتباطی مکتوب و کاغذی و چاپی و.... رد شده‌ایم و به دوران چندرسانه‌ای‌ها رسیده‌ایم و حالا درست جایی که جهان داری برخی توقف‌ها شده ما با در اختیار داشتن برخی از امکانات، سواد اطلاعاتی، دانش مدیریت تصویر و هنری و داشتن اثر هنری می‌توانیم آثار هنری را به جهان و از مجراهای ارتباطی ارائه کنیم.

فرهنگ افزود: پیوند تکنولوژی‌های جدید شامل کامپیوترها، ارتباطات راه دور و وسایل ارتباط جمعی، تحولات عظیم و شگرفی را برای ما دارند به گونه‌ای که در حال حاضر، با ادغام این سه تکنولوژی، تکنولوژی یا همان چندرسانه‌ای می‌توانیم پیام شاعر شهرمان سعدی را که به قرن هفتم بر می‌گردد با بیانی معاصر به بقیه بگوییم. مهمترین رکن این تأثیرگذاری وجود گروهی است که بتواند به خوبی محتوایی را تولید و در نهایت ارائه کند.

وی یادآوری کرد: این روزها برای رسانه‌های تعاملی گذرگاهی دو سویه است که نه تنها برای دریافت و ارسال داده‌های نوشتاری، بلکه در زمینه عکس‌های کاملاً متحرک، اشکال ثابت، نقاشی متحرک گرافیک‌های کامپیوتری و صدا نیز کاربرد دارد. در دوره تعامل، این گونه اطلاعات از یک خانه به خانه‌ای دیگر، که از یک قاره به قاره دیگر خواهد رفت آن هم با سرعت نور از رشته‌های شیشه‌ای فیبرنوری، به نازکی مو، شاید برای همین سعدی خود را آخرالزمانی هم خطاب کرده چراکه عالمان همیشه جلوتر از زمان خود هستند؛ هر کس به زمان خویشتن بود.... من سعدی آخر الزمانم.

این پروژه با عکس‌هایی از فاطمه نهاری به نمایشگاه‌گردانی مهگان فرهنگ، ساخت ویدئو طراحی و فضا سازی: نفیسه گلستانی، مسعود احمدی، انتخاب اشعار و پژوهش: معصومه نگهدار صابر، مرتضی دانش، لیلا کسایی، ترجمه اشعار به اسپانیایی: رودریگوس بارگاس افزون بر گالری‌های سروناز شیراز در گالری‌های لئوکاد Galería Léucade ، ال پونتو روخو El punto Rojo و si si sinema کشور اسپانیا نمایش داده می‌شود.