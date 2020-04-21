جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ یورو و پوند کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه دوم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۳۲۵ ریالی به قیمت ۵۲ هزار و ۹۴ ریال و هر یورو نیز با کاهش ۱۴۳ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۴۸۴ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۳۵۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۱۷۷ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۱۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۹۹ ریال، روپیه هند ۵۴۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۴ هزار و ۷۹۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۶۷۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۶۵۲ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۱۴۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۲۶ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۴۶ ریال، روبل روسیه ۵۵۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۷ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۶ هزار و ۴۳۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۴۴۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۲۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۸۱ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۶۹ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۷۸ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۷۵۲ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸ هزار و ۸۴۰ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۵۶۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۳ هزار و ۹۳۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۰۵ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۳۵۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۶۹۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۵۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۵۶۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۸ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.