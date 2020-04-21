خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: رایزنی فرهنگی ایران در آلمان در آخرین خبر ارسالی خود از انتشار دستورالعملهای بهداشتی به زبان فارسی برای ایرانیان مقیم آلمان، توسط برخی رسانههای این کشور خبر داده است.
بر اساس اطلاعات این خبر، سایت اینترنتی شبکه رادیو و تلویزیون شمال آلمان، برای آگاهی مهاجران و پناهجویان هامبورگ، اطلاعات ضروری درباره کرونا را به ۶ زبان از جمله فارسی منتشر کرده است. پیش از این نیز، سایت اداره فدرال آلمان برای مهاجرت، پناهجویان و ادغام، اطلاعات مفیدی درباره بیماری کرونا به چندین زبان مختلف از جمله فارسی منتشر کرده بود.
مسئولان شبکه رادیو و تلویزیون شمال آلمان، اطلاعات ضروری درباره بیماری کرونا و شماره تلفنهای مورد نیاز در هامبورگ را جمعآوری و بر روی سایت شبکه منتشر کردهاند. در این سایت، اطلاعات مفیدی درباره قوانین کار، حقوق بیکاری، مهدکودکها، مدارس و دانشگاهها، اطلاعات مربوط به کتابخانههای آنلاین، شمارههای ضروری برای کمک به سالمندان و همچنین اطلاعات مربوط به انجمن حمل و نقل هامبورگ وجود دارد. این اطلاعات به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، ترکی، آلمانی و لهستانی منتشر شده است و به صورت روزانه به روز میشود.
سایت شبکه رادیو و تلویزیون شمال آلمان از قول سردبیر شبکه نوشته شده است: «سعی ما بر آن است که مطالب سایت همواره بهروز باشد. با این وجود، در حال حاضر به دلیل تغییرات مکرّر، ممکن است بهروزرسانی با تأخیر انجام شود.»
همچنین در این سایت، اطلاعات مفیدی درباره تستهای کرونا برای شهروندان هامبورگ وجود دارد. در بخشی از اطلاعات منتشر شده، آمده است: «مسئولان شهر هامبورگ تصمیم دارند تا مراکز بیشتری برای انجام تست کرونا در بیمارستانها دایر کنند. از اینرو، مقامات شهر در حال رایزنی با مسئولان بیمارستانها هستند. این مراکز در وهله اول برای مبتلایانی است که علائم بیماری را دارند، تست را انجام میدهد، اما افراد مظنون به بیماری که در تماس با مبتلایان کرونا بودهاند نیز میتوانند آزمایش دهند. همزمان، ادارات بهداشت در سطح شهر تلاش میکنند تا تست کرونا هر چه مؤثرتر و مطمئنتر انجام گیرد. برای این منظور، گفتوگوهایی با پزشکان اورژانس در حال انجام است. همچنین افراد بدون علائم بیماری که میخواهند آزمایش دهند، میتوانند به بیمارستان مراجعه کنند. این آزمایشها در محوطه نزدیک به ساختمان بیمارستانها و در فضای باز انجام میشوند، به طوری که لزومی به ورود به ساختمان بیمارستان نباشد. البته در صورت منفی شدن نتیجه آزمایش، پرداخت هزینه آزمایش به عهده افراد است.»
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