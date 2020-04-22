به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، چین در ۳ ماهه اول ۲۰۲۰ نرخ ذخیرهسازی نفت خام در انبارهای تجاری و استراتژیک خود را ۲ برابر کرده بوده است تا هم از قیمتهای پایین بهترین بهره را برده و هم بازارهای نفت را تقویت کند.
طبق تخمین کارشناس رویترز، کلاید راسل، بر اساس دادههای رسمی دولت چین، بین ژانویه تا مارس نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت در روز از واردات چین به مصرف پالایشگاهها نرسیده است. برای مقایسه باید گفت که در سال گذشته، یعنی ۳ ماهه اول ۲۰۱۹ از کل واردات و تولید نفت چین ۱.۰۷ میلیون بشکه در روز کنار گذاشته شده بود.
کلاید راسل میگوید تفاوت بین مقدار نفت کنار گذاشته شده توسط چین در ۳ ماهه اول ۲۰۱۹ و ۳ ماهه اول ۲۰۲۰ نشان میدهد چین نرخ ذخیرهسازی نفت در انبارهای تجاری و استراتژیک خود را ۲ برابر کرده است.
چین میزان دقیق ذخایر خود را گزارش نمیدهد، بنابراین نرخ ذخیرهسازی نفت خام در این کشور همیشه از تخمینهای تحلیلگران به دست میآید. با این حال حتی ۲ برابر شدن نرخ ذخیره سازی نفت توسط چین نتوانسته است بازارهای نفت را نجات دهد. کاهش شدید تقاضا به واسطه شیوع ویروس کرونا قیمتهای نفت را با سقوطی تاریخی مواجه کرده است.
نظر شما