اجرای طرح «تبلیغ دین در فضای مجازی» در اصفهان/حضور ۷۰۰ مبلغ

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حامد اهتمام، ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تاکید بر ضرورت حضور حضور روحانیون و مبلغین در محیط‌های مجازی به عنوان یکی از ضروریات دنیای امروز به ویژه در شرایط خاص کنونی اظهار داشت: ما انتظار داریم که در این زمانه خاص هر طلبه یک رسانه باشد.

وی افزود: در عصر رسانه، طبیعی است که انسان‌ها در فضای ارتباطات و دنیا مجازی بیش از دنیای حقیقی تنفس می‌کنند، بر این اساس حضور روحانیون و مبلغین نیز در این نوع فضاها ضرورتی خاص دارد.

تبلیغ دین تعطیل بردار نیست

مدیرکل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با تاکید بر اینکه تبلیغ دین تعطیل بردار نیست و در شرایط کنونی که فضاهای مذهبی تعطیل شده است فعالایت مبلغان دینی نباید متوقف، بیان داشت: اعزام مبلغین به محیط‌های تبلیغی پس از فراگیری آموزش‌های لازم در زمینه‌های تبلیغ و ترویج معارف اهل بیت (ع) یکی از وظایف مهم دفتر تبلیغات اسلامی است.

وی اضافه کرد: بر این اساس در شرایط کنونی شیوع کرونا که تبلیغ دین به شکل حضوری امکان پذیر نیست و محافل دینی و مذهبی نیز تا زمان ریشه کن شدن این بیماری تعطیل شده‌اند، اجرای طرحی با عنوان «تبلیغ دین در فضای مجازی» در معاونت فرهنگ و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان رقم خورده است.

حجت الاسلام اهتمام تاکید کرد: هدف اصلی این طرح این است که هر مبلغ از طریق راه اندازی یک کانال با نام خود و بارگذاری مطالب دینی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی به تبلیغ دین بپردازد و بدین ترتیب ارتباط خود را از طریق فضای مجازی با بدنه جامعه حفظ کند.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح هر طلبه با یک کانال با نام واقعی و تصویر خود، در واقع یک هویت واقعی و مشخص در فضای مجازی خواهد داشت، تصریح کرد: مطابق برآوردهای اولیه انجام شده، بیش از ۷۰۰ مبلغ خواهر و برادر در طرح «تبلیغ دین در فضای مجازی» در سال جاری شرکت می‌کنند.

تولید ۲ هزار مطلب و محتوای تبلیغی با موضوع ماه رمضان و کرونا

مدیرکل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به اینکه با همکاری گروه‌های تبلیغی فعال و توانمند تاکنون دو هزار محتوای تبلیغی با موضوع ماه مبارک رمضان و کرونا تولید شده است، اظهار داشت: طلاب و مبلغان می‌توانند در کانال خود از این محتوا استفاده کنند ضمن اینکه یک مسابقه قرآنی نیز به شکل روزانه در این ارتباط طراحی شده است.

وی با تاکید بر نظارت بر فعالیت‌های مبلغان در فضای مجازی گفت: در ابتدای امر مبلغانی که تمایل به شرکت در این طرح دارند یک فایل صوتی، تصویری از محتوای منبر و سخنرانی خود ارائه می‌کنند که بعد از نظارت فنی و محتوایی، این نهاد حکم اعزام تبلیغی شخص در فضای مجازی را صادر خواهد کرد.