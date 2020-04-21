سپاه پاسداران پشتوانه‌ محکم و استوار انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رفیع دهواری فرماندار مهرستان عصر امروز به همراه اعضای شورای اداری با حضور درمحل دفتر فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه مهرستان سالروز تأسیس سپاه را به سرهنگ نکویی، فرمانده سپاه مهرستان و پرسنل این نهاد تبریک گفتند.

فرماندار مهرستان در این جلسه سپاه پاسداران را پشتوانه‌ای محکم و استوار انقلاب اسلامی با نیروهایی متعهد و ولایت مدار دانست که در صیانت از انقلاب اسلامی از هر نوع نفوذ و تهدیدی محافظت می‌کند.

محمد رفیع دهواری افزود: مجموعه سپاه پاسداران حافظ امنیت و آرامش کشور در برهه‌های مختلف بوده‌اند و همان‌گونه که بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: اگر سپاه نبود کشور هم نبود.

وی بیان داشت: سپاه در حوزه سازندگی و محرومیت زدایی با ساخت منازل محرومین، مرمت و بازسازی مدارس، مساجد، حوزه‌های علمیه، راه سازی و جاده سازی عملکرد قابل قبولی دارد.

فرماندار مهرستان در پایان از تعامل و همکاری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهرستان با دستگاه‌های اجرایی و مردم شهرستان تقدیر و تشکر کرد.

نیروهای بسیج و سپاه در هر شرایطی در کنار مردم حضور خواهند داشت

سرهنگ پاسدار حسین نکویی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مهرستان هم در این جلسه گفت: نیروهای بسیج و سپاه در هر شرایطی کنار مردم حضور خواهند داشت.

وی بیان کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا برنامه‌ریزی‌های مختلف برای جلوگیری از گسترش این بیماری توسط بسیج سپاه صورت گرفت و جهت در اختیار گذاشتن تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای بسیجی برای مرحله دوم مقابله با ویروس کرونا اعلام آمادگی شد.

وی گفت: توزیع بسته‌های غذایی و بهداشتی در بین نیازمندان در دو حوزه شهرهای مهرستان و آشار، ضدعفونی و گندزدایی اماکن پرتردد، مساجد، مدارس و معابر، راه اندازی کارگاه تولیدی ماسک، غربالگری و پایش سلامت شهروندان در مبادی خروجی و ورودی شهرستان توسط بسیجیان و با همکاری سایر ادارات از جمله اقدامات ناحیه مقاومت بسیج سپاه مهرستان در بحث مبارزه با کرونا بوده است.

سرهنگ نکویی ادامه داد: مجموعه سپاه و بسیج با تمام توان در کنار سایر مسئولین در راستای توسعه و پیشرفت شهرستان مهرستان اعلام آمادگی دارد.