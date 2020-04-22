خطر رسیدن کرونا به ایستگاه فضایی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، تست ابتلاء به ویروس کرونا یکی از مقامات فضایی روسیه که هنگام ارسال فضانوردان به ایستگاه فضایی بین المللی در مقر پرتاب حضور داشته، مثبت اعلام شده است.

البته سازمان فضایی روسیه ادعا می‌کند انتقال آلودگی به ایستگاه فضایی بین المللی غیر ممکن است.

روز ۱۵ آوریل خبرگزاری روسیTASS تأیید کرد «یوجنی میکیرین» نایب مدیر ارشد اجرایی و طراح ارشد شرکت RSC Energia به ویروس کرونا مبتلا است. به نوشته این خبرگزاری مکیرین تا به حال دو بار برای ابتلاء به ویروس کرونا آزمایش شده و هر دو بار آزمایش او مثبت بوده است.

میکرین هنگام ارسال فضانوردان به ایستگاه فضایی بین المللی در تاریخ ۹ آوریل در مقر پرتاب بایکنور (در قزاقستان) حضور داشته است. او قبل از پرتاب نزدیک دیمیتری راگوزین رئیس سازمان فضایی روسیه، کریس کسیدی (فضانورد ناسا و آناتولی اینوانیشین (فضانورد روس) ایستاده بود.

با وجود نگرانی‌ها درباره انتقال ویروس از میکرین به فضانوردان، مقامات سازمان فضایی روسیه اعلام کرده اند گسترش ویروس کرونا به ایستگاه فضایی بین المللی غیرممکن است. این درحالی است که فضانوردان برای اجتناب از ابتلاء به ویروس کرونا دو هفته قبل از ارسال به فضا، قرنطینه بودند و اقدامات احتیاطی شدیدی برای ارسال آنها در نظر گرفته شد.