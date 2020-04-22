مردم بدلیل کرونا نگران مصرف محصولات شیلاتی نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عیسی گلشاهی، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران در رابطه با مصرف آبزیان، اظهار کرد: با توجه به پروتکل بهداشتی که با همکاری سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای توزیع و عرضه محصولات تازه خام دامی ارائه شد، هیچ ممانعتی برای خرید و مصرف محصولات شیلاتی و پروتئینی که قابلیت پخت دارند، وجود ندارد، بنابراین مردم می‌توانند محصولات شیلاتی را که حرارت می‌بینند و پخته می‌شوند، به راحتی مصرف کنند.

گلشاهی با اشاره به این نکته که در برخی از استان‌ها ممکن است دسترسی به آبزیان در شرایط کنونی فراهم نباشد، خاطرنشان کرد: در این شرایط مردم می‌توانند از محصولات کنسروی که همان خواص را به همراه داشته و ماندگاری بیشتری هم دارند، استفاده کنند.

وی افزود: اولویت ما این است که مردم به سمت محصولات بسته بندی شده بروند چراکه هم ضایعات این محصولات به طور متمرکز کنترل می‌شود و هم محیط آن از لحاظ بهداشتی تحت پایش بوده و دامپزشک ناظر دارد.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران اذعان کرد: به طور معمول هر خانوار برای مصرف، آبزیان را به صورت تازه خریداری می‌کند اما آن را کامل مصرف نکرده و بخشی از آن را فریز می‌کند، در محصولات بسته بندی شده این کار توسط واحدهای فرآوری آبزیان انجام و محصول در شرایط صنعتی منجمد می‌شود که می‌تواند نقش مهمی در کاهش ضایعات و شرایط بهداشتی آبزی نیز داشته باشد.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی توصیه شده، برای جلوگیری از انتقال هرگونه آلودگی ثانویه از مصرف آبزیان به صورت خام پرهیز شود و خوشبختانه این موضوع در فرهنگ ما وجود ندارد.

گلشاهی با اشاره به اینکه ویتامین D و سلنیوم از مواد مؤثر برای تقویت سیستم ایمنی بدن هستند، تصریح کرد: آبزیان علاوه بر تأمین سلنیوم، منبع غنی امگا ۳ بوده و در ایام کرونا مصرف این مواد توصیه می‌شود.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران در رابطه با ارتقا فروش اینترنتی محصولات شیلاتی گفت: در این ایام، در فروش اینترنتی محصولات شیلاتی با افزایش چشمگیری مواجه شدیم و این فروشگاه‌ها بیش از حد توان سفارش توزیع داشتند و در حال ارتقا سطح توزیع هستند.