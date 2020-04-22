به گزارش خبرنگار مهر، آخرین شنبه از فروردین ماه با خبر تلخ حمله به یک محیط‌بان در استان خوزستان آغاز شد. عبدالحسین کریمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست گتوند اعلام کرد: ۴ فرد مهاجم نقابدار به صورت مسلحانه به علت نامعلومی به پاسگاه محیط بانی اداره حفاظت محیط زیست در نزدیکی روستای دو پیران در بخش مرکزی این شهرستان حمله کردند، این مجرمان پس از حمله به پاسگاه محیط بانی، سید امین هادی‌پور محیط‌بان ۳۷ ساله این اداره را با اسلحه شکاری از ناحیه پا مصدوم و از منطقه متواری شدند.

محیط‌بان مصدوم برای مداوا ابتدا با یک دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی این شهرستان به بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر منتقل و پس از اقدامات اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان گلستان اهواز اعزام شد.

با گذشت چند روز از این ماجرا خانواده این محیط‌بان در گفت و گو با مهر با ابراز نارضایتی از وضعیت رسیدگی و درمانی وی خواستار پیگیری فوری مسئولان ذیربط اداره محیط بانی محیط زیست استان خوزستان و وزارت بهداشت استان شده‌اند.

سید علی هادی پور برادر این محیط‌بان اظهار داشت: وضعیت رسیدگی به برادرش در بیمارستان محل بستری مناسب نیست و به صورتی که این روند ادامه یابد تبعات جبران ناپذیری برای این محیط بان رخ دهد.

برای رسیدگی به وضعیت این محیط‌بان و انتقال درخواست خانواده نگرانش با جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تماس گرفتیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا تمهیدی برای بهبود بخشیدن به روند درمانی این محیط‌بان وجود دارد یا خیر، گفت: به صورت جدی پیگیر این مساله هستیم.

فرمانده یگان محیط زیست با اشاره به هماهنگی‌های انجام گرفته با یکی از بیمارستان‌های تهران برای انتقال محیط‌بان هادی پور گفت: به محض اینکه بیمارستان اهواز اجازه انتقال وی را بدهد، او را به تهران منتقل می‌کنیم.

محبت خانی در خصوص آخرین پیگیری‌های برای دستگیری مهاجمان نیز گفت: تاکنون افراد مهاجم دستگیر نشده‌اند و پیگیری برای دستگیری مجرمان و علت این حمله از طریق دستگاه قضائی در حال انجام است.

