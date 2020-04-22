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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۲۶

با اعلام بنیاد حکمت اسلامی صدرا؛

بیست‌وسومین همایش بزرگداشت ملاصدرا به صورت مجازی برگزار می‌شود

بیست‌وسومین همایش بزرگداشت ملاصدرا به صورت مجازی برگزار می‌شود

بیست و سومین همایش بزرگداشت ملاصدرا؛ «فلسفه و هنر»، بصورت پژوهش‌محور و مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دائمی همایشهای بزرگداشت ملاصدرا که به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار می‌شود، با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد بیست و سومین همایش بزرگداشت ملاصدرا؛ «فلسفه و هنر» یازدهم خردادماه به صورت پژوهش‌محور و مجازی برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال مقالات برای این همایش ۱۶ فروردین ماه، مهلت ارسال اصل مقالات ۲۳ فروردین ماه است.

چکیده و اصل مقالات دریافتی به روال همایشهای پیشین، ارزیابی و مقالات پذیرفته شده منتشر خواهد شد.

درباره نحوه بهره‌مندی علاقه‌مندان از سخنان اساتید (از طریق فضای مجازی و رسانه‌ای) متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این همایش می‌توانند به سایت mullasadra.org مراجعه کنند.

کد مطلب 4907070

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