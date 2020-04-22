به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دائمی همایشهای بزرگداشت ملاصدرا که به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار می‌شود، با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد بیست و سومین همایش بزرگداشت ملاصدرا؛ «فلسفه و هنر» یازدهم خردادماه به صورت پژوهش‌محور و مجازی برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال مقالات برای این همایش ۱۶ فروردین ماه، مهلت ارسال اصل مقالات ۲۳ فروردین ماه است.

چکیده و اصل مقالات دریافتی به روال همایشهای پیشین، ارزیابی و مقالات پذیرفته شده منتشر خواهد شد.

درباره نحوه بهره‌مندی علاقه‌مندان از سخنان اساتید (از طریق فضای مجازی و رسانه‌ای) متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این همایش می‌توانند به سایت mullasadra.org مراجعه کنند.