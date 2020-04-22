کمبود مسجد در خورموج نداریم/ ساخت مسجد بازار ضروری بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز ساخت مسجد بازار خورموج گفت: در حال ۳۳ مسجد در نقاط مختلف شهر خورموج احداث شده و هیچ کمبودی وجود ندارد ولی احداث مسجد در بازار شهر امری ضروری بود.

وی افزود: زمین این مسجد به مساحت هزار و ۴۰۰ متر مربع توسط خانواده مرحوم بهرامی اهدا شد و ساخت آن نیز با مشارکت خیرین انجام می‌شود.

امام جمعه خورموج از بانیان و دست اندرکاران این کار خیر تقدیر و تشکر کرد و افزود: عملیات اجرایی مسجد بازار خورموج با اعتبار قریب به ۲۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

فرماندار دشتی نیز گفت: تأسیسات این پروژه از جمله آب، برق، گاز در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود.

عبدالله نادری افزود: از اهتمام امام جمعه خورموج نسبت به انجام کارهای فرهنگی در سطح شهرستان و بانیان این خیر نیز تقدیر و تشکر می‌شود.