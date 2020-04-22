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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۰۰

امام جمعه خورموج:

کمبود مسجد در خورموج نداریم/ ساخت مسجد بازار ضروری بود

کمبود مسجد در خورموج نداریم/ ساخت مسجد بازار ضروری بود

بوشهر - امام جمعه خورموج با بیان اینکه کمبود مسجد در خورموج نداریم، گفت: عملیات اجرایی مسجد بازار خورموج با اعتبار قریب به ۲۰ میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز ساخت مسجد بازار خورموج گفت: در حال ۳۳ مسجد در نقاط مختلف شهر خورموج احداث شده و هیچ کمبودی وجود ندارد ولی احداث مسجد در بازار شهر امری ضروری بود.

وی افزود: زمین این مسجد به مساحت هزار و ۴۰۰ متر مربع توسط خانواده مرحوم بهرامی اهدا شد و ساخت آن نیز با مشارکت خیرین انجام می‌شود.

امام جمعه خورموج از بانیان و دست اندرکاران این کار خیر تقدیر و تشکر کرد و افزود: عملیات اجرایی مسجد بازار خورموج با اعتبار قریب به ۲۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

فرماندار دشتی نیز گفت: تأسیسات این پروژه از جمله آب، برق، گاز در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود.

عبدالله نادری افزود: از اهتمام امام جمعه خورموج نسبت به انجام کارهای فرهنگی در سطح شهرستان و بانیان این خیر نیز تقدیر و تشکر می‌شود.

کد مطلب 4907221

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