به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، ابوالقاسم الماسی در جلسه کمیته اطلاع رسانی و عملیات روانی ستاد استانی مقابله با کرونا گفت: استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای کاهش آسیب‌های روحی و روانی در جامعه، ضروری است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری همدان با اشاره به اهمیت و وسعت مطالبات مردم و اقشار مختلف در این ایام، خواستار شناسایی این مطالبات شد.

وی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی و همچنین خانه مطبوعات، پیشنهادات و راه‌کارهای خود را در مورد چگونگی مقابله با کرونا و تولید محتوا برای روزهایی که مردم در منزل به‌سر می‌برند، ارائه کنند و از این طریق حضور موثرتری داشته باشند.

الماسی اضافه کرد: جدا از فعالیت‌های صدا و سیمای مرکز همدان، باید از رسانه‌ها و سایر ظرفیت‌ها نیز استفاده بهینه داشت تا آسیب‌های روحی و روانی کرونا را کاهش داد.

