کمبود شکر دولتی نداریم/ با گرانفروشان برخورد می شود

سینا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت شکر بیان داشت: در حال حاضر در کشور شکر به دو صورت دولتی و آزاد توزیع می‌شود، شکر دولتی در انبارها وجود دارد و از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت توزیع می‌شود.

وی افزود: توزیع شکر دولتی به مناسبت‌های مختلف در کارگروه تنظیم بازار تصویب می‌شود به عنوان مثال در تنظیم بازار شب عید، شکر توزیع شد و برای تنظیم بازار ماه رمضان هم تمهیدات لازم اندیشیده شده و به شهرستان‌ها تخصیص داده شده است.

معاون صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: توزیع و تخصیص شکر در شهرستان کرمان با محوریت اصناف و شرکت‌های تعاونی منتخب و همچنین فروشگاه‌های بزرگ انجام شده است.

خسروی تصریح کرد: شکر دولتی با نرخ مصوب چهار هزار و ۸۰۰ تومان برای مصرف کننده در نظر گرفته شده و در رابطه با بحث شکر دولتی کمبودی وجود ندارد.

وی به بحث شکر آزاد اشاره کرد و گفت: شکر کارخانجات کشور با قیمت‌های شش هزار تا شش هزار و ۵۰۰ تومان فاکتور می‌شود یعنی کارخانجات هم کم‌کم با قیمت‌های اصلاحی وارد چرخه توزیع می‌شوند.

معاون صنعت، معدن و تجارت استان کرمان ابراز داشت: واحدهای صنفی دارای فاکتور معتبر از کارخانجات، در رابطه با توزیع شکر مشکلی ندارند ضمن اینکه فروش شکر آزاد با قیمت بالاتر از نرخ اعلام شده، تخلف است.

خسروی ادامه داد: طبق گزارش‌های دریافتی از سطح بازار قیمت میانگین هر کیلو شکر آزاد هفت هزار تومان بوده است.

سامانه ۱۲۴ به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شکایات مردمی است

وی در بخشی از سخنان خود در رابطه با سامانه ۱۲۴ گفت: سامانه ۱۲۴ از دو بخش اتوماتیک و منشی تلفنی تشکیل شده است؛ در ساعاتی که کارشناسان در مرکز ۱۲۴ حضور ندارند شکایات ثبت و ضبط می‌شود؛ همچنین کارشناسان ما به صورت دو شیفت در ساعات اداری و بعد از آن پاسخگوی شکایات مردمی و پیگیر آنها هستند.

خسروی گفت: کار رسیدگی به شکایات رسیده به سامانه ۱۲۴ مربوط به معاونت بازرسی سازمان است اما نشست‌های مشترکی با این بخش برای رفع مشکلات مردمی داریم ضمن اینکه در این نشست‌های مشترک تصمیماتی در خصوص افزایش تعداد کارشناسان داشته‌ایم.

وی افزود: بخش زیادی از توان بازرسان صمت صرف پیگیری شکایات مردمی (سامانه ۱۲۴) می‌شود و تمرکز را به سمت شکایت‌های مردمی پیش برده‌ایم.

معاون اداره صمت استان کرمان یادآور شد: در سازمان صمت به دنبال روزآمدی و اصلاح شیوه‌های نظارت بر بازار بوده و قرار است بازرسان را بی هدف به سطح بازار نفرستیم.

وی افزود: معتقدم اقدامات ما تا حد زیادی نسبت به سنوات گذشته اصلاح شده ضمن اینکه شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده مشکلات و نقص‌ها با ما تماس بگیرند و مشکلات خود را مطرح کنند.