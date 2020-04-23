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۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۳۳

وزرای ورزش و صمت وارد استان فارس شدند

وزرای ورزش و صمت وارد استان فارس شدند

شیراز – وزرای ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت برای افتتاح چند پروژه وارد استان فارس و شهرستان لامرد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر و رضا رحمانی صبح پنجشنبه برای حضور در مراسم افتتاح چهار پروژه ورزشی و صنعتی وارد استان فارس و شهرستان لامرد شدند.

فاز اول مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب با چشم انداز ظرفیت ۳۰۰ هزار تن تولید شمس آلومینیوم در سال با تولید ۱۲۰ تن در روز، بیمارستان ۱۲۴ تختخوابی حاج محمود حاج حیدر لامرد، ترمینال جدید فرودگاه لامرد و مجتمع ورزشی سردار دلاور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی پروژه‌هایی هستند که در این سفر به بهره برداری خواهند رسید.

به گفته مسئولین این پروژه با حضور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح خواهند شد.

کد مطلب 4907692

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