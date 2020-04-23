وزرای ورزش و صمت وارد استان فارس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر و رضا رحمانی صبح پنجشنبه برای حضور در مراسم افتتاح چهار پروژه ورزشی و صنعتی وارد استان فارس و شهرستان لامرد شدند.

فاز اول مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب با چشم انداز ظرفیت ۳۰۰ هزار تن تولید شمس آلومینیوم در سال با تولید ۱۲۰ تن در روز، بیمارستان ۱۲۴ تختخوابی حاج محمود حاج حیدر لامرد، ترمینال جدید فرودگاه لامرد و مجتمع ورزشی سردار دلاور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی پروژه‌هایی هستند که در این سفر به بهره برداری خواهند رسید.

به گفته مسئولین این پروژه با حضور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح خواهند شد.