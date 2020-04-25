۳۸۵۰ واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌الله طاهرخانی گفت: سهمیه شهر جدید پرند از طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ۲۵ هزار واحد مسکونی است که با پیشرفت مناسبی در حال اجرا است و برای نمونه پروژه ۱۳۰ هکتاری مشارکتی پرند با بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح به صورت محله‌سازی کامل با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی در آماده‌سازی، اکنون آماده عملیات اجرایی برای ساخت ۳ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی و خدماتی است.

وی همچنین از تکمیل و افتتاح سه هزار و ۸۵۰ واحد مسکن مهر در این شهر جدید خبر داد و در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه راهسازی این شهر جدید نیز افزود: در این بخش بالغ بر ۱۲۶ هکتار آماده‌سازی و محوطه‌سازی شامل شبکه معابر و جمع‌آوری آب‌های سطحی، مرمت معابر و آسفالت در قالب ۱۱ پروژه به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید توسعه فضای سبز و روباز ورزشی را از دیگر اقدامات انجام شده در پرند برشمرد و عنوان کرد: در این بخش ۱۶ پارک و فضای سبز شهری و همچنین هفت فضای ورزشی روباز به ارزش ۵۲۰ میلیارد ریال بهره‌برداری شده است.

تأمین تأسیسات شهری و آب شیرین‌کن برای بوستان مشاهیر به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال، توسعه بخش بهداشت و درمان از طریق واگذاری هشت هزار مترمربع زمین و سه هزار و پانصد مترمربع ساختمان، توسعه فضاهای فرهنگی و آموزشی با تکمیل دو مدرسه ۱۵ کلاسه به ارزش ۱۲۵ میلیارد ریال در فازهای چهار و شش و همکاری در بهره‌برداری از مدرسه ورزش از دیگر طرح‌های آماده بهره‌برداری در پرند است که معاون وزیر راه و شهرسازی به آن‌ها اشاره کرد.

طاهرخانی همچنین از احداث دو ایستگاه آتش نشانی دو آشیانه به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال و ساخت و واگذاری سه سوله تجهیز شده به مساحت هزار مترمربع در قطعه زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع به سپاه پاسداران ناحیه شهر جدید پرند خبر داد.