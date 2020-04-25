محسن جوادی درگذشت سوسن طاقدیس را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌مناسبت درگذشت سوسن طاقدیس نویسنده کودک و نوجوان پیام تسلیتی صادر کرد.

مشروح متن پیام جوادی به این‌ترتیب است:

«خبر درگذشت سرکار خانم سوسن طاقدیس؛ نویسنده شناخته‌شده کودک و نوجوان متأثر کننده بود. او سال‌ها برای کودکان در مجلات و کتاب‌ها نوشت تا بتواند لوح سفید ذهن آن‌ها را با کلماتی نقش بزند که در آینده تصویر مناسبی از زندگی برای آن‌ها شکل بدهد.

زنده‌یاد سوسن طاقدیس کتاب کودک را خشت اول در پرورش فکر می‌دانست و از این‌رو سعی می‌کرد آن را درست بنا نهد. جوایز متعددی که او در طول دوره فعالیت ادبی دریافت کرد نشان از جایگاه او در عرصه ادبیات کودک و نوجوان دارد که کسب جایزه کتاب سال از آن جمله است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده ایشان و نیز اهالی نشر و کتاب به ویژه نویسندگان و فعالان حوزه ادبیات کودک و نوجوان از درگاه پروردگار متعال برای آن مرحومه مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت می‌کنم.»