کانو دو نفره زنان هفتم شد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، رقابتهای فینال کانو دو نفره ۵۰۰ متر بانوان در جریان بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶، در پیست دریاچه مییوشی برگزار شد.
تیم دو نفره ایران با ترکیب هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی به مصاف برترینهای آسیا رفت و در پایان با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۴ ثانیه و ۵۹۸ صدم ثانیه و با اختلاف ۹ ثانیه و ۸۹۸ صدم ثانیه نسبت به قایق صدرنشین، در جایگاه هفتم قرار گرفت.
در این رقابت نفسگیر، قایق دو نفره چین با ثبت زمان یک دقیقه و ۵۴ ثانیه و ۷۰۰ صدم ثانیه به مقام قهرمانی و مدال طلا رسید.
نمایندگان ازبکستان با زمان یک دقیقه و ۵۶ ثانیه و ۴۱۹ صدم ثانیه عنوان نایبقهرمانی و نشان نقره را از آن خود کردند و قایقرانان ویتنام نیز با زمان یک دقیقه و ۵۷ ثانیه و ۲۵۵ صدم ثانیه موفق به کسب مدال برنز شدند.
همچنین تیمهای قزاقستان، تایلند و ژاپن به ترتیب عناوین چهارم تا ششم را کسب کردند و قایقهای اندونزی و کره شمالی نیز پس از نماینده کشورمان در ردههای هشتم و نهم ایستادند.
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