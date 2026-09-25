امیر مطاعی با شکستن رکورد ملی به فینال ۵۰ متر قورباغه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر قورباغه مردان در ادامه رقابت‌های شنا در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا در مرکز آبی توکیو برگزار شد.



امیر مطاعی در دسته چهارم و خط دوم به آب زد و با ثبت زمان ۲۷ ثانیه و ۲۸ صدم ثانیه، ضمن کسب رتبه دوم دسته خود، رکورد ملی این ماده را که پیش از این با زمان ۲۷.۷۴ ثانیه در اختیار خودش بود، ۴۶ صدم ثانیه بهبود داد و با قرار گرفتن در جایگاه چهارم مجموع، راهی فینال شد.



در رده‌بندی نهایی مرحله مقدماتی، شناگران چین در جایگاه‌های اول و سوم قرار گرفتند و نماینده ژاپن نیز دوم شد.



مطاعی با ثبت زمان ۲۷.۲۸ ثانیه، حدنصاب ورودی مسابقات قهرمانی جهان مسافت کوتاه پکن چین را نیز به دست آورد.



سامیار عبدلی، دیگر نماینده ایران در این ماده، در دسته سوم و خط یک مسابقه داد و با زمان ۲۸.۵۳ ثانیه در جایگاه بیست‌وسوم مجموع قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.



با صعود مطاعی، این سومین حضور شناگران ایران در فینال‌های این دوره از بازی‌های آسیایی است. پیش از این، مطاعی در ۱۰۰ متر قورباغه و هومر عباسی در ۵۰ متر کرال پشت به فینال راه یافته بودند.



رکوردشکنی مطاعی در ۵۰ متر قورباغه، ششمین رکورد ملی ثبت‌شده توسط شناگران ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی است. پیش از این، مطاعی در ۱۰۰ متر قورباغه و هومر عباسی در ۵۰ متر کرال پشت هر کدام دو بار رکورد ملی را جابه‌جا کرده بودند و تیم ایران نیز در ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط یک بار رکورد ملی را کاهش داده بود.



بامداد امروز همچنین محمد قاسمی، دیگر ملی‌پوش ایران، در ماده ۴۰۰ متر آزاد، دسته سوم و خط هفتم به رقابت پرداخت و با ثبت زمان ۴:۰۵.۸۷ در جایگاه بیست‌وچهارم مجموع قرار گرفت و از صعود به مرحله بعد بازماند.



شناگران ایران پس از ۱۶ سال بار دیگر حضور در فینال انفرادی بازی‌های آسیایی را تجربه می‌کنند و در روز پایانی این مسابقات، امیر مطاعی در فینال ۵۰ متر قورباغه برای کسب جایگاه نهایی این ماده، رقابت خواهد داشت.