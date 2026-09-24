«سیاه بازی» ۸۰ کشور در سازمان ملل متحد علیه ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، ۸۰ کشور جهان در سازمان ملل خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند.
این کشورها در بیانیه خود بدون اشاره به عامل اصلی اقدام دفاعی ایران و پیش دستی آمریکا و رژیم صهیونیستی در اعمال جنگ وحشیانه علیه جمهوری اسلامی، خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند.
بیانیهای که این ۸۰ کشور امروز پنجشنبه آن را امضا کردهاند، خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شده و حملات ایران و متحدان آن در نیروهای مسلح یمن در منطقه و اخلال آنها در تجارت بینالمللی و امنیت انرژی را محکوم کرد.
خیمه شب بازی فشارهای آمریکایی- صهیونیستی علیه این کشورها در حالی دنبال میشود که دولت های مذکور گویا فراموش کردهاند که آمریکا و رژیم صهیونیستی در اسفند ماه گذشته در جنایتی غیرقانونی اقدام به حمله همه جانبه به ایران کرده و با نقض قوانین بینالمللی، تعدادی از سران جمهوری اسلامی ایران از جمله رهبر شهید انقلاب اسلامی و تعداد زیادی از زنان و کودکان بی گناه و غیر نظامی از جمله دانش آموزان مدرسه شجره طیبه در میناب را به شهادت رساندند.
در بیانیه مشترکی که عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین، در سازمان ملل آن را قرائت کرد، آمده است: «اقدامات ایران در تنگه هرمز همچنان امنیت بینالمللی و حقوق و آزادیهای کشتیرانی را تهدید میکند.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «ما تصمیم حوثیها برای ازسرگیری درگیریها در یمن، حملات مداوم آنها به عربستان سعودی و حملات بیمحابای آنها در دریای سرخ را به شدت محکوم میکنیم.»
کشورهای مذکور مدعی شدند که پیشروی نیروهای مسلح یمن به سمت تنگه بابالمندب تنها به افزایش خطرات علیه کشتیرانی، امنیت دریایی و تجارت جهانی منجر خواهد شد.
این کشورها در حالی اقدام نیروهای مسلح یمن به دفاع از خود در برابر جنایات رژیم آل سعود و ائتلاف متجاوز به یمن را محکوم کردهاند که همواره در برابر حملات سعودی ها به این کشور که طی سالهای گذشته ده ها هزار نفر را به خاک و خون کشیده و زیرساخت های این کشور جنگ زده را به کلی تخریب کرده است، سکوت کرده بودند.
کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی دولت های اروپایی و غربی از جمله امضاکنندگان این بیانیه بودند.
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