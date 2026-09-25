به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های دوومیدانی ماده هفتگانه، رقابت های بخش پرتاب نیزه برگزار شد.

در این بخش فاطمه محیطی‌زاده با پرتاب ۳۶.۴۱ متری در جایگاه هشتم ایستاد.



تاناکا نماینده ژاپن در این ماده با پرتاب نیزه ۵۵.۳۹ متری در جایگاه اول ایستاد و کاجیکی دیگر نماینده ژاپن نیز با پرتاب ۴۶.۸۸ متری دوم شد.

همچنین نماینده قزاقستان با پرتاب ۴۳.۹۳ متری در این بخش سوم شد.



در مجموع ۱۰ ورزشکار در ماده هفتگانه بانوان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

محیطی زاده در بخش اول که مربوط به دوی ۱۰۰ متر با مانع بود به رتبه سوم دست یافت و در پرش ارتفاع نیز رتبه اول را کسب کرد. این ملی‌پوش دوومیدانی ایران همچنین در بخش پرتاب وزنه با ثبت پرتاب ۱۱.۷۲ متری در رتبه دوم قرار گرفت. محیطی‌زاده همچنین روز گذشته در دوی ۲۰۰ متر با ثبت زمان ۲۵.۱۶ در جایگاه سوم ایستاد و امروز صبح نیز در بخش پرش طول متر با پرش ۵.۹۷ متری در جایگاه اول ایستاد.



در جدول مسابقات ماده هفتگانه فاطمه محیطی‌زاده در مجموع شش ماده هم اکنون با کسب ۴۹۲۵ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد و تاناکا نماینده ژاپن با ۵۰۱۴ امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد و کاجیکی دیگر نماینده ژاپن نیز با ۴۸۵۴ امتیاز، سوم است.



این ورزشکار عصر امروز به وقت ژاپن در آخرین ماده برای کسب مدال با حریفان خود رقابت‌ خواهد کرد.