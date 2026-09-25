چرا حمایت مدیریت شهری کرج از ورزشکاران محدود است؟

خبرگزاری مهر، گروه استانها، حمیدرضا عبدالمنافی: گلایه ورزشکاران و بهویژه هیئتهای ورزشی استان البرز از نحوه حمایت مدیریت شهری کرج از قهرمانان، موضوعی است که طی ماههای گذشته در خبرگزاری مهر نیز مطرح شده است؛ حالا رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج در پاسخ به این انتقادها درباره محدودیتهای قانونی، نحوه حمایت از هیئتها و موضوع کمتوجهی به یکی از قهرمانان تکواندو توضیح داده است.
حسین سعیدی سیرائی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، در پاسخ به پرسشی درباره گلایه برخی هیئتهای ورزشی از نحوه حمایت مدیریت شهری کرج و محدودیتهای موجود برای حمایت از ورزشکاران و هیئتها اظهار کرد: یک توضیحی در این خصوص باید بدهم؛ متأسفانه بعضی موارد وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: واقعاً ما در شهرداری، سازمان فرهنگی کرج و همچنین شورای شهر کرج دوست داریم به هیئتهای ورزشی، مردم و ورزشکاران شهرمان کمک کنیم، اما متأسفانه قوانین بالادستی در برخی موارد دست ما را بسته است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: هیئتها مدعی هستند که بخش فرهنگی شهرداری بودجه خاص فرهنگی و ورزشی دارد و آن بودجه حتی صرف خدمات به ورزشکاران و هیئتها نمیشود.
عذرخواهی بابت کمتوجهی به قهرمان تکواندو
در ادامه، با اشاره به گلایه هیئت تکواندو درباره کمتوجهی مدیریت شهری به یک قهرمان جهانی این رشته و نصب نشدن بنر برای این موفقیت، از سعیدی سیرائی درباره این موضوع و مسئولیت مدیریت شهری در قبال آن پرسیده شد.
وی در پاسخ گفت: اگر این اتفاق برای قهرمان عزیزمان افتاده باشد، من اینجا رسماً از این عزیز، از همه بچههای ورزشکار و بهویژه تکواندوکاران و مردم عزیز شهر کرج عذرخواهی میکنم.
سعیدی سیرائی تصریح کرد: این قطعاً قصور ما و همکاران من در شهرداری کرج است و در این زمینه تذکر خواهم داد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر باید ببینیم که بسیاری از ورزشکاران سطح شهرمان وقتی همکاران ما از موفقیت آنها مطلع میشوند، انجام وظیفه میکنند، میروند بنر میزنند و اطلاعرسانی میکنند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اقدامات شورا در حوزه تقدیر از ورزشکاران گفت: در شورای شهر نیز شاهد بودهاید که از ورزشکاران دعوت میکنیم و در حد توان خود از آنها تجلیل میکنیم.
سهم هیئتها در تأمین هزینههای ورزشی
سعیدی سیرائی در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به انتقاد برخی هیئتها از میزان حمایت مدیریت شهری، چه بخشی از مسئولیت تأمین هزینهها و پیشبرد برنامههای ورزشی بر عهده خود هیئتهاست، اظهار کرد: خود هیئتها نیز تکالیف خاص خودشان را دارند.
وی افزود: چند شب پیش در اختتامیه دوره مربیگری سطح یک والیبال کشور شاهد بودیم که هیئت والیبال استان چقدر قوی و توانمند عمل کرده و با یک بودجه چند میلیاردی توانسته این دوره را برگزار کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: ما در این چند میلیارد خیلی کمک نکردیم و کمک ما اصلاً قابل توجه نیست، اما وقتی خود هیئت توانمند و پیگیر باشد، میرود و یک موضوع را به نتیجه میرساند.
میزان حمایت مدیریت شهری از هیئتها
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا هیئتی برای دریافت کمک به مدیریت شهری مراجعه کرده اما حمایتی دریافت نکرده است، بیان کرد: ممکن است برخی از هیئتها خودشان هم خیلی فعال نباشند؛ البته من الان حضور ذهن ندارم و فکر نمیکنم هیئتی به ما رجوع کرده باشد و از ما کمک نگرفته باشد.
سعیدی سیرائی خاطرنشان کرد: شاید توقع برخی هیئتها این بوده که میزان کمک بیشتر باشد و ما نتوانستهایم به اندازه توقع آنها حمایت کنیم.
وی تأکید کرد: ما در شهرداری و شورای شهر کرج واقعاً دوست داریم به هیئتهای ورزشی و ورزشکاران شهرمان کمک کنیم، اما در برخی موارد قوانین بالادستی دست ما را بسته است.
پیگیری موضوع قهرمان تکواندو
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج در پایان درباره موضوع مطرحشده پیرامون قهرمان کرجی تکواندو که اولین مدال طلای ایران در سال کنونی را کسب کرده بود، ولی حتی یک بنر در سطح شهر برای او نصب نشده بود گفت: اگر این اتفاق افتاده باشد، قطعاً قصور ما و همکاران شهرداری کرج بوده و در این زمینه تذکر خواهم داد.
اظهارات رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج در حالی مطرح میشود که پیش از این، رئیس هیئت تکواندو استان البرز در گفتوگو با مهر از نبود حمایت مؤثر مدیریت شهری از ورزش قهرمانی و کمتوجهی به قهرمانان این رشته انتقاد کرده بود؛ موضوعی که اکنون با پاسخ و وعده پیگیری از سوی شورای شهر کرج همراه شده است.
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