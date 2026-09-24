به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیر قلعهنویی پس از شکست ۳ بر یک تیم ملی فوتبال مقابل ازبکستان در دیداری تداکاتی، اظهار کرد: ابتدا بابت این باخت عذرخواهی کرده و به تیم و سرمربی خوب ازبکستان تبریک میگویم. بازی خیلی خوبی بود.
وی افزود: گل اول و دوم را روی اشتباهات فردی خوردیم. آنهم در زمانهایی که در حال کنترل بازی بودیم. گل اول روی اشتباه بسیار بچهگانه ما به ثمر رسید اما در نیمه دوم با تعویضهای خود توانستیم به گل برسیم. درصدد بودیم گل دوم را هم به ثمر برسانیم اما باز هم بازیکن باتجربه ما اشتباه بسیار بچهگانهای انجام داد و پس از آن شرایطمان بهم ریخت.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: در مجموع تغییرات زیادی داشتیم و خیلی از بازیکنان برای اولین بار در فضای تیم ملی بازی میکردند. از برخی آنها راضی بودیم اما برخی دیگر نیاز به زمان و بازی بیشتری دارند تا بتوانند به تیم ملی کمک کنند.
قلعهنویی در واکنش به سوال یک خبرنگار ازبکستانی مبنی بر اینکه تیم ملی این کشور روزبهروز قویتر میشود گفت: روز گذشته هم گفتم ازبکستان در حال پیشرفت است. مسئله مهم این است که این بازی برای ما با وجود ملی بودن، حالت تدارکاتی داشت. تغییرات زیادی داده و سعی کردیم عیار برخی جوانان را به دست بیاوریم.
وی اضافه کرد: بیشتر روی اشتباهات فردی گل اول و دوم را خوردیم. این بازیها برای همین است که اشتباهات فردی انجام شود تا در دیدارهای رسمیتر چنین اشتباهاتی تکرار نشود. در اینکه ازبکستان رو به پیشرفت است و مربی خوبی دارد، شکی نیست ولی روی گل اول و دوم تمرکز لازم را نداشتیم. شرایط به شکل دیگری رقم خورد و مقصر اصلی این اتفاق هم من هستم.
سرمربی تیم ملی ایران درباره اینکه ازبکستان تاکنون در هیچ دیداری ۳ گل به تیم شما نزده بود و حتی تا الان چنین اشتباهاتی از نفرات تیم ملی ندیده بودیم و آیا دلیل این موضوع مشکلات بدنی است، گفت: در همه جای دنیا بازیکنان اشتباه میکنند. در جام جهانی هم دیدید با وجود پایاپای بودن بازی اسپانیا و بلژیک، دروازهبان بلژیک اشتباه کرده و نتیجه را واگذار کردند. این جزئی از فوتبال است.
قلعهنویی خاطرنشان کرد: من هم قبول دارم که اشتباهات بچهگانه ۲ بازیکن ما باعث شد نتیجه را از دست بدهیم. در تیم ملی بحث بدنی نیست زیرا تنها ۳_۲ جلسه میتوانید تمرین کنید و مشکل ما بدنی نبود. این مسابقه هم اولین فیفادی پس از جام جهانی است و روز گذشته هم گفتم هنوز به شرایط آرمانی نرسیدهایم. قطعا مقابل روسیه وضعیتمان خیلی بهتر خواهد بود.
وی درباره اینکه پس از جام جهانی نیاز به تغییر نفرات و استفاده از بازیکنان جوان به جای نفرات مسنتر ندارید، تصریح کرد: زمان زیادی تا جام ملتها نداریم. میخواهیم تغییرات بدهیم اما باید این تغییرات به شکلی باشد که زیاد آسیب نبینیم. متاسفانه امروز از ۲ بازیکن باتجربه آسیب دیدیم و گل خوردیم که جزئی از فوتبال است. با این وجود مقصر اصلی من بودم و هرچند بازی دوستانه بود اما باید از مردم عزیز ایران معذرتخواهی کنیم.
من مطمئنم روند تیم ملی دوباره صعودی خواهد شد.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: بابت شکست از ازبکستان عذرخواهی میکنم اما مطمئنم بهتر میشویم.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیر قلعهنویی پس از شکست ۳ بر یک تیم ملی فوتبال مقابل ازبکستان در دیداری تداکاتی، اظهار کرد: ابتدا بابت این باخت عذرخواهی کرده و به تیم و سرمربی خوب ازبکستان تبریک میگویم. بازی خیلی خوبی بود.
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