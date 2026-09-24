ارزیابی سرمربی ازبکستان از عملکرد ایران؛ در جریان بازی خطرساز نشد

به گزارش خبرنگار مهر، فابیو کاناوارو سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان پس از پیروزی ۳ بر یک تیمش برابر ایران در نشست خبری حاضر شد و درباره این دیدار و شرایط تیمش توضیحاتی ارائه کرد.
کاناوارو درباره این دیدار گفت: قطعاً بازی آسانی نبود، چرا که تنها سه روز برای آماده شدن برای این مسابقه فرصت داشتیم. با این حال با بازیکنان صحبت کردم و برای آنها توضیح دادم که سیستم جدید ما چیست، چگونه باید بازی کنیم و اینکه شروع خوب در ۲۰ دقیقه ابتدایی چقدر اهمیت دارد. ما در گذشته در چنین شرایطی مشکلات زیادی داشتیم.
او افزود: تلاش کردم برای بازیکنان توضیح دهم که تنها راهی که ایران میتواند به ما گل بزند، استفاده از ضربات ایستگاهی یا کرنر است، چرا که بازیهای زیادی از این تیم را دیده بودیم و میدانستیم ایران در چنین موقعیتهایی چقدر قدرتمند است.
سرمربی ازبکستان ادامه داد: به نظرم بازیکنان امروز بازی بسیار خوبی انجام دادند. آنها نشان دادند که برای تیم ملی اهمیت قائل هستند و اعتماد به نفس خود را برای شکست دادن هر حریفی، در صورتی که به عنوان یک تیم واحد کار کنیم، به نمایش گذاشتند. امروز همه توان خود را گذاشتند و حتی بازیکنانی که تنها در ۶ یا ۷ دقیقه پایانی وارد زمین شدند نیز نهایت تلاش خود را انجام دادند. به تیمم تبریک میگویم. حالا باید جام جهانی را فراموش کنیم و به آسیا فکر کنیم.
کاناوارو در پاسخ به این پرسش که با توجه به معرفی سیستم و تاکتیک جدید در مدت کوتاه، تیمش پیش از جام ملتهای آسیا در چه بخشهایی باید پیشرفت کند، اظهار کرد: نکات مثبت زیادی دیدم، اما به عنوان مربی همیشه تلاش میکنم نقاطی را پیدا کنم که میتوانیم در آنها بهتر شویم. ممکن است ایران امروز روی نقاط ضعف ما فشار وارد نکرده باشد، اما در آینده هیچ بعید نیست تیم دیگری مشکلات بیشتری برای ما ایجاد کند.
او تصریح کرد: در نیمه نخست از تیمم خواستم جایگیریهای بهتری داشته باشد، چرا که مدافعان کناری ما بیش از حد به مرکز زمین نزدیک بازی میکردند. وقتی با سیستم ۳-۳-۴ بازی میکنید، باید از تمام عرض زمین استفاده کنید. با این حال در نیمه دوم، بازیکنان دیگری وارد زمین شدند و آنها نیز همین کار را به خوبی انجام دادند. من باور دارم که میتوانیم با این سیستم بازی کنیم و کنترل بیشتری بر مرکز زمین داشته باشیم.
سرمربی تیم ملی ازبکستان اضافه کرد: البته به زمان بیشتری نیاز داریم. دو ماه دیگر فرصت داریم تا تلاش کنیم شرایط بدنی، تاکتیک و درک بازیکنان از بازی را تقویت کنیم.
کاناوارو در پاسخ به این پرسش که مصدومیت عبدالوحد نعمتاف، دروازهبان ازبکستان، که پیش از بازی مشخص شد نمیتواند تیم را همراهی کند، تا چه اندازه برنامههای او را تغییر داده است، گفت: من به تمام بازیکنانی که اینجا هستند اعتماد دارم و هرکدام از آنها میتوانند در ترکیب اصلی به میدان بروند. او روز گذشته دچار یک مصدومیت جزئی شد، اما برای ما وارد کردن بازیکنان جدید به ترکیب اصلاً مشکل نیست.
وی ادامه داد: بازیکنانی که در تیم ملی حضور دارند، در آخرین بازیهای فصل عملکرد بسیار خوبی داشتهاند و حق دارند بازی کنند. در این زمینه هیچ مشکلی نداریم.
کاناوارو در ادامه درباره استفاده از دو مدافع میانی و پرس از جلو اظهار کرد: خیر، از این موضوع نمیترسم، چرا که فوتبال مدرن دقیقاً به همین شکل طراحی شده است. اگر از جلو رفتن و جا گذاشتن حریف پشت سر خود و شکستن خط دفاعی بترسید، شرایط برایتان دشوارتر خواهد شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم پرس کنیم و به مدافعان گفتیم جلو بروند و نترسند.
او افزود: البته همه چیز به نحوه عملکرد تیم در فاز هجومی بستگی دارد. اگر هافبکها و مهاجمان ما به درستی پرس کنند، میتوانیم بدون مشکل تا آن بخش از زمین جلو برویم. در نیمه نخست پرس خوبی انجام دادیم و برای ایران مشکل ایجاد کردیم.
سرمربی ازبکستان خاطرنشان کرد: باید جام جهانی را فراموش کنیم. در این رقابتها ممکن است با هر حریفی روبهرو شویم و باید برای آن آماده باشیم.
کاناوارو درباره نقش آزاد عزیز غنییف در خط میانی نیز گفت: نه، نه، ما هیچ بازیکنی با نقش آزاد نداریم. ما فوتبال آزاد بازی نمیکنیم و به سیستم خودمان اعتماد داریم. برای بازی با سیستم ۳-۳-۴ باید بسیار پویا باشید. باید بدانید چه زمانی در خط خود باقی بمانید، چه زمانی به کنارهها بروید و چه زمانی پشت سر مدافعان حریف فرار کنید.
او ادامه داد: با حکیموف و عزیز مشکلی نداریم؛ هر دو هافبک هستند و عزیز هم در نیمه دوم دقیقاً همین وظایف را انجام داد. ما بازیکنی با نقش آزاد نداریم.
کاناوارو گفت: البته وقتی بازیکنانی مانند اورونوف را در اختیار دارید، ممکن است آنها تجربه کافی برای بازی در کنارهها با این سیستم را نداشته باشند، اما تلاش میکنیم از تواناییهای آنها بیشترین استفاده را ببریم.
وی در پایان گفت: شاید در آینده دوباره با چهار مدافع بازی کنیم. برای من سیستم ۳-۳-۴ مشکلی نیست و همه چیز به حریف بستگی دارد. امروز چنین تصمیمی گرفتیم و حریف نتوانست در جریان بازی خطری برای ما ایجاد کند و تنها پس از ضربات ایستگاهی بود که ایران توانست خطرساز شود.
بعد از کسب پیروزی؛
ارزیابی سرمربی ازبکستان از عملکرد ایران؛ در جریان بازی خطرساز نشد
سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان گفت: بازیکنان ایران در جریان بازی اصلا خطرساز نشدند و فقط در ضربات ایستگاهی به ما ضربه زدند.
به گزارش خبرنگار مهر، فابیو کاناوارو سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان پس از پیروزی ۳ بر یک تیمش برابر ایران در نشست خبری حاضر شد و درباره این دیدار و شرایط تیمش توضیحاتی ارائه کرد.
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