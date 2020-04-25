راغب خواننده تیتراژ پایانی «دعوت» شد/ پخش اولین قسمت از یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، تیتراژ پایانی ویژه‌ برنامه «دعوت» با صدای مصطفی راغب، در قالب قطعه‌ای با نام «تو را که دیدم» با شعری از صابر قدیمی و آهنگ و تنظیم سعید رضایی ضبط و برای اولین قسمت از برنامه آماده شد.

کارگردانی ‌و ساخت ویدیوکلیپ‌های تیتراژ ابتدایی و پایانی «دعوت» را محمد سیحونی برعهده داشته است.

اولین برنامه «دعوت» روز یکشنبه هفتم اردیبهشت روی آنتن خواهد رفت و بینندگان می‌توانند همزمان با دوم ماه مبارک رمضان شاهد ویژه‌ برنامه افطار شبکه یک سیما باشند.

دکور امسال برنامه «دعوت» را پیمان قانع طراحی و اجرا کرده است که با انتشار تصویر آن، از دکور برنامه نیز رونمایی می‌شود.

ویژه‌ برنامه «دعوت» کاری از گروه اجتماعی شبکه یک سیما به تهیه‌کنندگی مجتبی کشاورز، کارشناسی و اجرای محمد برمایی و سردبیری محمد پیوندی است که برای پنجمین سال متمادی از یکشنبه ۷ اردیبهشت، حوالی ساعت ۱۹:۲۰ روی آنتن می‌رود.