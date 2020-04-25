آسمان خوزستان در انتظار ورود گرد و غبار مصری

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان داشت: طبق نقشه‌های هواشناسی و با تأثیر سامانه بارشی از اواسط وقت امروز تا اواسط وقت دوشنبه شاهد رگبار، رعدوبرق و احتمال ریزش تگرگ در مناطق شمال و شمال شرق و شرق و در بقیه مناطق استان به صورت نقطه‌ای و پراکنده خواهیم بود.

وی افزود: به دلیل وزش بادهای متوسط تا شدید طی امروز و فردا برخاستن گرد و خاک در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در ادامه گفت: همچنین احتمال تأثیر توده گرد و خاک با منشأ کشور مصر که هم اکنون کشور عراق را تحت تأثیر خود قرار داده است، بر مناطقی غربی و شمالی استان وجود دارد.

سبزه زاری با بیان اینکه شمال خلیج‌فارس نیز تا اواسط روز دوشنبه مواج است، بیان کرد: موج بارشی ضعیفی از اواسط سه‌شنبه استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی تصریح کرد: طی شبانه‌روز گذشته رامهرمز با ۳۷.۴ و ایذه با ۱۵.۴ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین شهرهای خوزستان بوده‌اند.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در پایان گفت: طی همین مدت حداکثر و حداقل دمای هوای شهر اهواز به ۳۶.۵ و ۲۲.۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.