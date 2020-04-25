معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، مراسم معارفه معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین منتظری برگزار شد.

در این مراسم که با حضور اعضای شورای معاونین دادستانی کل برگزار شد حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ماه مبارک رمضان به تعبیر قرآن کریم ماه نزول قرآن و ماه نزول فرشتگان الهی، ماه عبادت و بندگی است.

دادستان کل کشور بیان کرد: خداوند متعال را شاکریم که توفیق داد بار دیگر ماه مبارک رمضان را درک کنیم و از فیوضات آن بهره‌مند شویم. امیدواریم که هرچه زودتر این بلای وارد شده به مردم برطرف و زمینه و شرایط برای برپایی مجالس و محافل انس با پروردگار فراهم شود.

وی در ادامه به نقش و جایگاه فضای مجازی اشاره کرد و گفت: فضای مجازی موضوع مهمی است که باید با دقت نظر و حساسیت مسائل آن را پیگیری کرد. اهمیت این فضا را می‌توان در بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به ساماندهی آن مشاهده کرد. قطعاً فضای مجازی کنونی ابزاری است که دشمن از آن حداکثر استفاده را کرده و سعی می‌کند از این طریق بیشترین ضربه را به نظام ما وارد کند.

دادستان کل کشور افزود: خداوند متعال نعمت‌های بیشماری را به بشریت اعطا نموده و فضای مجازی هم یکی از این نعم است اما متأسفانه بشر نتوانسته است به درستی از این نعمت در مسیر رشد و تعالی و کمال استفاده کند و اکنون از آن به نحو نامناسبی استفاده می‌گردد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی این انتظار وجود دارد که از این فضا استفاده بهینه شود اما متأسفانه می‌بینیم این موضوع دستخوش یک سری مسائل و اغراض‌ها شده و به عبارت دقیق‌تر از این فضا حسن استفاده نمی‌شود.

دادستان کل کشور عنوان کرد: همه تاکیداتی که مقام معظم رهبری درباره ساماندهی فضای مجازی داشته‌اند نشان می‌دهد که فضای مجازی چقدر اهمیت دارد و البته بیشترین و بلندترین گام‌ها را هم در مسیر ساماندهی این فضا شخص مقام معظم رهبری برداشته‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در سنوات مختلف پس از انقلاب در مسیر رشد و تعالی و پیشرفت با موانع و چالش‌هایی مواجه بوده است اما اینها باعث نگردیده که از مسیر پیشرفت و موفقیت خارج شویم و ان‌شاءالله این حرکت با تلاش خدمتگزاران و دلسوزان نظام ادامه خواهد داشت.

گفتی است در پایان این مراسم از زحمات و تلاش‌های جاویدنیا در سمت سرپرستی معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تقدیر و جواد بابایی به سمت معاون امور فضای مجازی دادستانی کل معرفی شد.