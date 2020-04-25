به‌گزارش خبرگزاری مهر، پرهام جانفشان مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران با بیان این‌که مسجد به‌عنوان اصلی‌ترین مرکز عبادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بخش مهمی از تاریخ و هویت جامعه اسلامی ایران به شمار می‌رود، گفت: به‌دلیل جایگاه مهم مسجد و امام زادگان همواره شاهد معماری بی‌بدیل این اماکن مقدس توسط استادکاران و هنرمندان سرشناس کشور در طول تاریخ بوده‌ایم. ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است تا به‌صورت مجازی تاریخ و هنر زیبای معماری در مساجد تاریخی و امام زادگان برای شهروندان معرفی شود.

وی افزود: در این‌برنامه مجازی مساجد تاریخی استان تهران همچون مدرسه و مسجد عالی شهید مطهری، مسجد جامع بازار، مسجد جامع ورامین، مسجد جامع شهر دماوند در کنار بسیاری دیگر از امامزادگان و مساجد در قالب گزارش، عکس، پادکست و فیلم‌های کوتاه در پرتال اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران به‌نشانی tehran.mcth.ir برای علاقه‌مندان معرفی می‌شود.