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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۲۲

جانفشانی خبر داد؛

معرفی امامزادگان و مساجد تاریخی تهران با برنامه «گل‌دسته‌های عشق»

معرفی امامزادگان و مساجد تاریخی تهران با برنامه «گل‌دسته‌های عشق»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران گفت: برنامه مجازی گل‌دسته‌های عشق به‌مناسبت ماه مبارک رمضان اقدام به‌معرفی امامزادگان و مساجد تاریخی استان تهران می‌کند.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، پرهام جانفشان مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران با بیان این‌که مسجد به‌عنوان اصلی‌ترین مرکز عبادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بخش مهمی از تاریخ و هویت جامعه اسلامی ایران به شمار می‌رود، گفت: به‌دلیل جایگاه مهم مسجد و امام زادگان همواره شاهد معماری بی‌بدیل این اماکن مقدس توسط استادکاران و هنرمندان سرشناس کشور در طول تاریخ بوده‌ایم. ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است تا به‌صورت مجازی تاریخ و هنر زیبای معماری در مساجد تاریخی و امام زادگان برای شهروندان معرفی شود.

وی افزود: در این‌برنامه مجازی مساجد تاریخی استان تهران همچون مدرسه و مسجد عالی شهید مطهری، مسجد جامع بازار، مسجد جامع ورامین، مسجد جامع شهر دماوند در کنار بسیاری دیگر از امامزادگان و مساجد در قالب گزارش، عکس، پادکست و فیلم‌های کوتاه در پرتال اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران به‌نشانی tehran.mcth.ir برای علاقه‌مندان معرفی می‌شود.

کد مطلب 4909082
فاطمه کریمی

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