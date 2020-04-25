ظریف درگذشت آیت اله امینی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت آیت الله ابراهیم امینی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

رحلت عالم پارسا و جلیل القدر حضرت آیت الله ابراهیم امینی نجف آبادی را به بیت مکرّم، فرزندان و وابستگان ایشان تسلیت عرض می کنم. بی تردید فقدان این شخصیت ممتاز که عمر پر برکت خویش را صرف اعتلای اسلام، تحکیم انقلاب اسلامی، علم آموزی و روشنگری دینی کرد، خلأیی ژرف برای بهره مندان از محضر آن عالم بزرگ، حوزه های علمیه و مجلس خبرگان رهبری به شمار می آید.

اینجانب ضمن طلب علوّ درجات برای آن عالم فقید، از درگاه ایزد منان برای خانواده و دیگر ارادتمندان ایشان صبر و اجر مسئلت می کنم.

محمد جواد ظریف

وزیر امور خارجه