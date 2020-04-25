به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته بازرسی و ارزیابی ستاد مقابله با کرونا استان سمنان ضمن بیان اینکه طرح حضور و ارائه خدمت دوسوم کارکنان ادارات همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: رعایت اصول بهداشتی و فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی در ادارات استان سمنان در دستور کار قرار گیرد.

وی بابیان اینکه نیاز است تا افرادی که از ابتلاء به این بیماری بهبود پیدا کردند برای بازگشت به کار و جامعه فرهنگ‌سازی مناسب صورت گیرد، افزود: با توجه به بازگشایی بازار و مراکز تجاری در خصوص رعایت مسائل و موارد بهداشتی و فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی توجه ویژه داشته باشند.

شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری سمنان با تأکید بر لزوم آموزش دهی و فرهنگ‌سازی در مناطق روستایی برای رعایت بهداشت بیان کرد: اجرای بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در خصوص رعایت نکات بهداشتی در محیط کار و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در ادارات مدنظر قرار داشته باشد.

سعد الدین بابیان اینکه شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود در اولویت نخست قرار دارد، تأکید کرد: این امر نقش مؤثری در رفع کمبودها و نواقص موجود ایفا می‌کند.

وی یادآور شد: پاسخگویی و رسیدگی به امور مردم و مراجعین به دستگاه‌های اجرایی استان با دقت و با سرعت انجام شود.

ضرورت رعایت بهداشت در ادارات استان سمنان

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری سمنان بیان کرد: بازبینی و رصد موارد و مسائل بهداشتی و بخشنامه‌های ارسالی و رسیدگی به امور مراجعان و ارباب‌رجوع در دستگاه‌های اجرایی توسط دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری رصد و بازرسی می‌شود.

سعدالدین با اشاره به تهیه چک‌لیست موارد بهداشتی در ادارات استان سمنان گفت: این چک‌لیست در ۵ محور و ۴۳ بند تهیه و به‌تمامی دستگاه‌ها وادارات استان ارسال‌شده است.