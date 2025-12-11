  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵

تأکید بر بهبود خدمات و ایمنی محیط کار در استان سمنان

تأکید بر بهبود خدمات و ایمنی محیط کار در استان سمنان

سمنان- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سمنان،با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، از برنامه‌های این معاونت برای تقویت ایمنی و امنیت محیط‌های کاری در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالله زاده شامگاه پنجشنبه در دوره آموزشی اصول اخلاق حرفه‌ای و کاربرد آن در محیط اداری ویژه رانندگان و نیروهای خدماتی در محل استانداری سمنان، اظهار داشت: هدف از برگزاری این کارگاه بهبود کیفیت خدمت رسانی و ارتقا نظم اداری است.

وی به لزوم آشنایی رانندگان و نیروهای خدماتی با تشریفات اداری تاکید کرد و افزود: رعایت برخی اصول ضمن بهبود ارتباطات افزایش هماهنگی‌ها را در سطوح مختلف به همراه خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان خواستار رعایت ایمنی و امنیت محیط کاری در استان سمنان شد و ابراز داشت: آگاهی داشتن از این اصول و الزامات مانع اختلال در روند خدمات اداری می‌شود.

عبدالله زاده تصریح کرد: رعایت امانت داری، احترام به حریم اداری و توجه به محرمانه بودن اطلاعات از شاخص‌های فعالیت نیروهای پشتیبانی که در این دوره‌ها آموزش آن مورد تاکید است.

وی خواستار رعایت دستورالعمل مرتبط با پاکیزگی و سلامت محیط به ویژه پیک بیماری‌های فصلی شد و افزود: این اقدام در ایجاد محیط سالم برای کارکنان و مراجعان نقش مهم خواهد داشت.

کد خبر 6686081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها