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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۲۳

سخنگوی گمرک ایران:

دو بازارچه مرزی بین ایران و پاکستان به زودی فعال می شود

دو بازارچه مرزی بین ایران و پاکستان به زودی فعال می شود

سخنگوی گمرک ایران گفت: بازارچه های مرزی ریمدان و پیشین بعد از بیش از دو ماه توقف فعالیت، در روزهای آینده  برای تجارت دو طرفه ایران و پاکستان بازگشایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: پس از پیگیری‌های صورت گرفته، از جمله ارسال نامه رئیس کل گمرک ایران به همتای پاکستانی اش، و تلاش‌های دستگاه‌های مسئول در حوزه دیپلماسی و تجارت، مقامات پاکستانی با تاکید بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی، و ادامه تجارت دو طرفه ایران وپاکستان، بازگشایی بازارچه‌های مرزی ریمدان و پیشین را مورد پذیرش قرار دادند.

سخنگوی گمرک در ادامه گفت: مسئولین مرزی پاکستان پیشنهاد کردند تا این بازارچه‌ها با اولویت بازارچه مرزی ریمدان فعلاً سه روز در هفته فعال شوند.

لطیفی افزود: پیشنهادات در حال بررسی است و محوطه بازارچه‌ها در حال آماده سازی و ضدعفونی است تابه محض انجام اقدامات لازم و با هماهنگی دو کشور به زودی شاهد بازگشایی بازارچه مرزی «ریمدان» و سپس «پیشین» باشیم.

گفتنی است؛ این بازارچه‌ها از اوایل اسفند، برای ممانعت از سوی پاکستان تعطیل شده بود.

کد مطلب 4909174
سمیه رسولی

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