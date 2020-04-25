به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فریدی معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه هدف از برگزاری این مسابقه را افزایش اثربخشی و مشارکت شهروندان در مقابله با شیوع بیماری کرونا و استفاده از تجربیات آنان در این زمینه بیان کرد و افزود: شهروندان منطقه فرصت دارند تجارب خود را تا ۱۴ اردیبهشت به آیدی تلگرامی salamat_۱۹_sh ارسال کنند.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند مهمترین تجربه‌های خود را در خصوص اقداماتی که طی این روزها انجام داده‌اند، تجارب مثبت و منفی، مهمترین چالش‌ها، نقاط قوت و کدام فرآیند برای مواجهه با بحران‌های آتی نیازمند اصلاح است، ثبت کنند.

فریدی با اشاره به اینکه مسابقه تجربه نگاری مجازی در بین مسئولان خانه‌های سلامت نیز در حال برگزاری است، تصریح کرد: تجارب این مسئولان در موارد بحران‌های مشابه و مقابله با شیوع کرونا به صورت هفتگی ثبت و به اداره کل سلامت ارسال می‌شود.

وی یادآور شد: تجربیات مسئولین خانه‌های سلامت در کتابچه‌ای توسط اداره کل سلامت در مبارزه با ویروس کرونا چاپ و به بهترین آنها هدایایی اهدا خواهد شد.