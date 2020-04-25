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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۱۱

معاون پژوهشی انستیتو نفت دانشگاه تهران مطرح کرد:

پیشرفت مطلوب مطالعات افزایش ضریب بازیافت در آزادگان

پیشرفت مطلوب مطالعات افزایش ضریب بازیافت در آزادگان

معاون پژوهشی انستیتو نفت دانشگاه تهران گفت: زمینه افزایش ضریب بازیافت میدان مشترک آزادگان در آینده‌ نزدیک فراهم می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیاوش ریاحی گفت: ما هم‌اکنون در حال کار روی بسته سوم این پروژه پژوهشی هستیم. همان‌طور که مدیران و کارشناسان نفتی مرتبط با پروژه نیز اذعان می‌کنند، اجرای این پروژه نه‌تنها می‌تواند به افزایش ضریب بازیافت میدان آزادگان منتهی شود، بلکه منتج به صرفه‌جویی قابل‌توجهی نیز در هزینه‌ها شده است.

ریاحی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به دو قراردادی که مردادماه پارسال میان پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران امضا شد، اشاره کرد و گفت: ساختار اکتشاف به نحوی است که ظرفیت زیادی برای انجام پروژه‌های پژوهشی دارد و خوشبختانه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نیز نگرش مثبتی در این زمینه دارد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌کنیم همکاری‌های اکتشافی ما با صنعت نفت در بلندمدت ادامه یابد.

کد مطلب 4909221

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