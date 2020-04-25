پیشرفت مطلوب مطالعات افزایش ضریب بازیافت در آزادگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیاوش ریاحی گفت: ما هم‌اکنون در حال کار روی بسته سوم این پروژه پژوهشی هستیم. همان‌طور که مدیران و کارشناسان نفتی مرتبط با پروژه نیز اذعان می‌کنند، اجرای این پروژه نه‌تنها می‌تواند به افزایش ضریب بازیافت میدان آزادگان منتهی شود، بلکه منتج به صرفه‌جویی قابل‌توجهی نیز در هزینه‌ها شده است.

ریاحی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به دو قراردادی که مردادماه پارسال میان پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران امضا شد، اشاره کرد و گفت: ساختار اکتشاف به نحوی است که ظرفیت زیادی برای انجام پروژه‌های پژوهشی دارد و خوشبختانه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نیز نگرش مثبتی در این زمینه دارد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌کنیم همکاری‌های اکتشافی ما با صنعت نفت در بلندمدت ادامه یابد.