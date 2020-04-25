توزیع ۴۰ هزار سبد غذایی در بین نیازمندان استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی بعدازظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ارزش هر سبد ۲۰۰ هزار تومان شامل برنج، پنج کیلو شکر، رب گوجهفرنگی، ماکارونی و روغن است.
وی بابیان اینکه در اجرای رزمایش ملی بخشش ایرانیان، طرح اطعام مهدوی در این استان آغاز شد گفت: این سبدهای غذایی در مجموع به ارزش هشت میلیارد تومان باهمت خیران و نیکوکاران در استان تهیه و در اختیار ۱۰۰ درصد خانوادههای زیر پوشش کمیته امداد قرار میگیرد که تاکنون ۲۵ هزار سبد غذایی تأمینشده است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر یادآور شد: در قالب طرح جذب یکمیلیون حامی در کشور سهم استان بوشهر جذب ۱۶ هزار حامی بود که این استان توانست ۱۴ هزار نفر را تا قبل از ماه رمضان جذب و استان بوشهر در این پویش امسال اول شد.
وی یادآور شد: همچنین امسال همزمان با میلاد کریم اهلبیت ۵۰ واحد مسکونی با کمک خیران و گروههای جهادی احداث و تحویل ایتام زیر پوشش قرار میگیرد.
لطفی گفت: سال گذشته در قالب توافقنامه کمیته امداد و استانداری بوشهر هزار واحد مسکونی احداث و به مددجویان تحویل و ۷۰۰ واحد مسکونی موردتوافق با سپاه نیز ۵۳۰ واحد احداث و در نیمه شعبان به مددجویان تحویلشده است این واحدها ۵۰ متری با هر کدام ۵۰ میلیون تومان اعتبار احداث شدهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: علاوه بر خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد تاکنون هفت هزار و ۵۰۰ خانوار نیازمند که در اثر شیوع ویروس کرونا در استان آسیبدیدهاند که از بستههای معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بر اساس بعد خانوار به این افراد اهدا میشود.
لطفی اضافه کرد: تاکنون قرارگاه همدلی و مساوات که از سوی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر در استان راهاندازی شده است نیز ۳۵ هزار خانواده شناساییشده که زیر پوشش کمیته امداد قرار ندارند و بر اثر شیوع ویروس کرونا دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی شدهاند که به ازای هر خانواده مبلغی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان پرداخت میشود.
وی یادآور شد: امسال برای ایجاد اشتغال مددجویان زیر پوشش کمیته امداد ۵۰۰ پنل خورشیدی که هر کدام پنج کیلووات برق تولید میکنند برای ۵۰۰ خانواده تأمینشده است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: ۴۰ میلیون تومان اعتبار برای راهاندازی هریک از این پنلهای خورشیدی در نظر گرفتهشده است.
وی از پیشبینی ایجاد سه هزار شغل توسط کمیته امداد استان بوشهر خبر داد و ادامه داد: امسال به صورت سرجمع ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع اشتغال برای ایجاد سه هزار شغل پیشبینیشده است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر اضافه کرد: تلاش شده با توجه به شرایط ایجادشده در اثر شیوع ویروس کرونا نیاز معیشتی خانوادههای زیرپوشش این نهاد حمایتی و سایر خانوادههایی که دچار مشکل شدند، برطرف شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه امسال امکان برگزاری برنامههای تجمعی در حسینیهها و سفرههای اطعام وجود ندارد برنامهریزیشده غذای گرم پخته و قبل از افطار توزیع شود در همین ارتباط ۵۰ آشپزخانه در مناطق مختلف شهری و روستایی استان راهاندازی شده که قرار است در ماه مبارک رمضان روزانه ۱۵ هزار دست غذا با شرایط بهداشتی پخته و به شکل خانه به خانه توزیع شود.
لطفی تأکید کرد: درگذشته افراد خود اقدام به برپایی سفرههای اطعام میکردند اما امروز به دلیل شرایط پیشآمده ناشی از شیوع ویروس کرونا امکان این کار وجود ندارد اما تلاش شده با پخت غذای گرم اطعام تعطیل نشود.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: مردم میتوانند با ایجاد ارتباط با دفترهای ۱۹ گانه کمیته امداد و ۱۰۰ مرکز نیکوکاری استان کمکهای خود را در زمینه تأمین کالاهای سبد غذایی ارائه کنند.
وی درباره پویش من یک حامی هستم گفت: در اجرای این پویش قرار است امسال ۶ هزار خیر و حامی در قالب طرح اکرام در استان جذب و به شبکه ۳۰ هزارنفری حامیان ایتام استان اضافه شوند.
لطفی ادامه داد: سال گذشته خیران و حامیان استان ۱۹ میلیارد تومان به معیشت، آموزش، اشتغال، مسکن، تأمین جهیزیه و برنامه آموزشی نزدیک به هفت هزار کودک یتیم و فرزند محسنین زیر پوشش کمیته امداد استان بوشهر کمک کردند.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر خاطرنشان کرد: هم استانیهای نیکوکار میتوانند با شمارهگیری کد دستوری #۱*۰۷۷*۸۸۷۷* به شکل آنلاین کمکهای خود را به خانواده زیر پوشش ارائه دهند.
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