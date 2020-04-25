دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ارتحال آیت الله امینی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام بدین شرح است:

درگذشت عالم پارسا و معلّم اخلاق حضرت آیت‌الله حاج شیخ ابراهیم امینی «ره» موجب تأسف و تألم فراوان گردید.

آن عالم ربانی شخصیّتی متخلّق و چهره‌ای مطرح در حوزۀ علمیّۀ قم و نظام مقدّس جمهوری اسلامی بود که عمر با برکت ایشان، یکسره در خدمت اسلام و انقلاب اسلامی و ترویج دین و اخلاق و استوار ساختن عقاید و انگیزه‌های اهل ایمان سپری گردید.

نگارش آثار مفید و متعدّد در حوزۀ علوم و فرهنگ اسلامی، خصوصاً اخلاق و تربیت و عقاید که افتخار نشر برخی از آنها را مؤسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی داشته است و تلاش‌های متکثّر و متنوّع تبلیغی در کشورهای مختلف جهان و مجامع گوناگون داخلی و بین‌المللی، به منظور تأمین نیازهای فرهنگی و ابلاغ پیام دین و ارائۀ چهرۀ منوّر اسلام از جمله مواردی است که در کارنامه آیت الله امینی (ره) می‌درخشد.

آن فقیه وارسته در عرصه سیاست نیز همواره حضور عالمانه‌ای داشته و التزام به دین و اخلاق‌مداری در این صحنۀ خطیر را هیچگاه از دست نداد.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم این ضایعه بزرگ را به بیت معظم ایشان و تمامی پویندگان راه علم و فضیلت بوِیژه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید و حوزوات علمیه تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن فقید سعید علو درجات و رضوان الهی و برای بازماندگان صبرجمیل و اجر جزیل مسئلت دارد.