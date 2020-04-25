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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۱۶

با صدور پیامی؛

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ارتحال آیت الله امینی را تسلیت گفت

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ارتحال آیت الله امینی را تسلیت گفت

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با صدور پیامی، ارتحال آیت الله امینی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام بدین شرح است:

درگذشت عالم پارسا و معلّم اخلاق حضرت آیت‌الله حاج شیخ ابراهیم امینی «ره» موجب تأسف و تألم فراوان گردید.

آن عالم ربانی شخصیّتی متخلّق و چهره‌ای مطرح در حوزۀ علمیّۀ قم و نظام مقدّس جمهوری اسلامی بود که عمر با برکت ایشان، یکسره در خدمت اسلام و انقلاب اسلامی و ترویج دین و اخلاق و استوار ساختن عقاید و انگیزه‌های اهل ایمان سپری گردید.

نگارش آثار مفید و متعدّد در حوزۀ علوم و فرهنگ اسلامی، خصوصاً اخلاق و تربیت و عقاید که افتخار نشر برخی از آنها را مؤسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی داشته است و تلاش‌های متکثّر و متنوّع تبلیغی در کشورهای مختلف جهان و مجامع گوناگون داخلی و بین‌المللی، به منظور تأمین نیازهای فرهنگی و ابلاغ پیام دین و ارائۀ چهرۀ منوّر اسلام از جمله مواردی است که در کارنامه آیت الله امینی (ره) می‌درخشد.

آن فقیه وارسته در عرصه سیاست نیز همواره حضور عالمانه‌ای داشته و التزام به دین و اخلاق‌مداری در این صحنۀ خطیر را هیچگاه از دست نداد.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم این ضایعه بزرگ را به بیت معظم ایشان و تمامی پویندگان راه علم و فضیلت بوِیژه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید و حوزوات علمیه تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن فقید سعید علو درجات و رضوان الهی و برای بازماندگان صبرجمیل و اجر جزیل مسئلت دارد.

کد مطلب 4909299

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