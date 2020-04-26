به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته با حضور مهران تیشه گران، رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، پژمان معتمدی به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب شد.

معتمدی جایگزین حمید بنی تمیم شد که برای مدت ۸ ماه متصدی دبیری فدراسیون بود. بنی تمیم ۳۱ تیرماه سال گذشته در حالی که کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی هم شده بود، به جای علی دانشمند فرد به عنوان دبیر فدراسیون ناشنوایان منصوب شد. وی اما بعد از هشت ماه به همکاری با این فدراسیون پایان داد تا به وزارت ورزش بازگردد.

مهران تیشه گران رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: مأموریت حمید بنی تمیم به فدراسیون ما برای مدت یک سال بود. این مأموریت اسفندماه سال گذشته تمام شد. بعد از آن بنی تمیم که در اصل کارمند وزارت ورزش است، تمایلی به ادامه همکاری با فدراسیون ناشنوایان نداشت و ترجیح اش این بود که به وزارتخانه بازگردد.

وی افزود: دلیل جدایی بنی تمیم از فدراسیون ناشنوایان اختلاف نظر، برکناری یا استعفا نبوده است صرفاً پایان مأموریت دلیل این موضوع بود.

رئیس فدراسیون ناشنوایان در مورد انتخاب پژمان معتمدی به عنوان سرپرست دبیری جدید و این که وی پیش از این سرپرست دبیری فدراسیون دو و میدانی را برعهده داشت، خاطرنشان کرد: معتمدی به دلیل مسائل شخصی تصمیم به جدایی از فدراسیون دو و میدانی داشت، منتظر ماندیم این استعفا انجام شود و سپس حکم سرپرست دبیری را برای او صادر کردیم.

تیشه گران در مورد مدت زمان همکاری با سرپرست دبیری جدید فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان گفت: حکم وی نیز یک ساله است، بعد از اتمام مدت تعیین شده در مورد ادامه همکاری تصمیم گیری خواهد شد.