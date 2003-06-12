ساعت ها در شب فيلمنامه حوزه هنري

به گزارش ستاد خبري حوزه هنري، اين فيلم كه محصول سال 2002 است و ديويد هيو فيلمنامه آن را با محور قرار دادن رمان «خانم دالوري» از ويرجينيا وولف نوشته است، در سه نوبت ساعت هاي 14، 17 و 30/19 به نمايش درخواهد آمد.

اين فيلم ملودرامي ظريف و هوشمندانه است كه به روايت زندگي و احوالات دروني و بيروني سه زن در سه دوره زماني و مكاني مختلف مي پردازد. اين اثر سه تلاش براي خودكشي را بازگو مي كند كه همه آنها به شيوه اي واحد با رمان خانم دالووي ارتباط پيدا مي كنند.

فيلم سينمايي « ساعت ها» به زمان مي پردازد كه ما در پي شادي و لذت يا تجربه هاي تلخ و دردناك زندگي را سپري مي كنيم . كارگردان در اين فيلم سعي دارد به كندو كاو درباره پديده ها و انگاره هاي ازلي و ابدي بشري، مانند زندگي ، مرگ و سركوبي احساس، آزادي و عشق بپردازد.

چالش اصلي شخصيت هاي فيلم ساعت ها ره يافتن به هدف زيستن و جستن بهانه اي براي زندگي و تاكيد بر از دست رفتن و تباه شدن زندگي كساني است كه بدون عشق زيسته اند و گمان مي رود كه سه شخصيت زن در پي ناكامي عاشقانه و نبود عشق در زندگي به عنوان تنها بهانه اي براي زيستن اقدام به خودكشي مي كنند كه دو تن از آنها هم موفق به انجام اين كار مي شوند.

گفتني است كه ويرجينيا وولف، رمان "خانم دالوري" را كه چهارمين رمان وي است در سال 1925 منتشر كرد و از طريق آن به موفقيت ها ي زيادي دست يافت.

ويرجينيا وولف كه انساني حساس، پرسشگر، عاصي، عصبي و مايوس از زندگي بود، سرانجام 28 مارس 1941 پس از گذاشتن يادداشت كوتاهي براي شوهرش كه با جمله «باز ديوانگي ام گل كرد» شروع مي شود و با غرق كردن خود در رودخانه به زندگي آكنده از نا اميدي و هراس اش خاتمه داد.

فيلم «ساعت ها» تاكنون جوايز متعدد و معتبري براي نويسنده، كارگردان و به خصوص براي نيكول كيدمن بازيگر نقش ويرجينيا وولف در اين فيلم به همراه آورده است.