به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، علیرضا صالح درباره وضعیت خصوصی سازی سرخابی‌ها توضیح داد: واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس از سنوات گذشته مطرح است و در این راستا جلسات متعددی با حضور وزیر ورزش و جوانان و کارشناسان در وزارت ورزش صورت گرفته است.

او با مهم خواندن آماده سازی بنگاه‌های این دو باشگاه از نیمه دوم سال ۹۸ اظهار داشت: برای دستیابی به این هدف می‌بایست حساب و کتاب‌های سرخابی‌های پایتخت را روشن کنیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اعلام این خبر که دو ورزشگاه را به نام سرخابی‌ها ثبت کرده ایم توضیح داد: سند ساختمان‌های در اختیار این دو باشگاه به نامشان ثبت نشده بود و با توجه به برنامه زمانی که در هیئت واگذاری سرخابی‌ها به بخش خصوصی داشتیم در این خصوص جلسات متعددی را با وزارت ورزش و جوانان برگزار کردیم.

این مقام مسئول در سازمان خصوصی تأیید کرد: باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال تا مرداد ماه در بورس مورد پذیرش قرار خواهند گرفت و در این ارتباط اقدامات لازم انجام شده است.

او در خصوص روند واگذاری سرخابی‌ها به بخش خصوص این نکته را مورد توجه قرار داد: دارایی‌ها و برند باشگاه پرسپولیس مشخص شده و در ادامه ارزش گذاری برای باشگاه پرسپولیس صورت گرفته است.

صالح توضیح داد در این راستا باشگاه پرسپولیس برند ۴۵ طبقه خود را در اداره مالکیت معنوی شرکت‌ها ثبت کرده و در حال ارزیابی است.

وی در خصوص وضعیت آبی پوشان پایتخت نیز گفت: برای باشگاه استقلال نیز، بررسی دارایی‌ها و ارزش گذاری این باشگاه درحال انجام است، ضمن اینکه ۵ طبقه از برند باشگاه استقلال به ثبت رسیده و ۴۰ طبقه دیگر در حال ثبت است.

رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه بیان کرد: با اهدای ساختمان‌ها و دو زمین به سرخابی‌ها به طور عملی دارایی‌های استقلال و پرسپولیس از بدهی‌های آنها بیشتر می‌شود و ورشکست نمی‌شوند.