به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستان همدان از ابلاغ دستورالعمل کشوری چهلمین سالگرد دفاع مقدس به دستگاههای اجرایی خبر داد.
وی گفت: با هم افزایی و بهره گیری از ظرفیتهای موجود باید برنامههای شاخص و قابل استفاده برای همه مردم در این خصوص را تدوین کنیم.
فرماندار شهرستان همدان خواستار تهیه و تدوین برنامههای عملیاتی دستگاههای اجرایی بر اساس دستورالعمل ابلاغی چهلمین سالگرد دفاع مقدس شد و افزود: همدان در این حوزه حرف برای گفتن زیاد دارد به ویژه در مرکز استان که شاهد اقدامات و چهرههای شاخصی در عرصه دفاع مقدس بودهایم.
وی افزود: دفاع مقدس بهترین سرچشمه پیش روی ما است که حجم قابل توجهی از نمادهای ایثار و از خودگذشتگی در این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی ما خودنمایی میکند.
افشاری با اشاره به تعبیری از رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: وقتی به گذشته نگاه میکنیم نظام مقدس جمهوری اسلامی مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده و کارهای بزرگی انجام شده اما همچنان قله پیش روی ما است و در مسیر فتح آن باید متحمل سختیهایی باشیم.
فرماندار همدان افزود: با یکپارچگی و هم افزایی در برنامههای گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس باید کیفیت، اثربخشی و فراگیری برنامهها متناسب با جامعه هدف مد نظر قرار گیرد.
در این جلسه ضمن تبیین دستورالعمل چهلمین سالگرد دفاع مقدس، سیاستهای اجرایی، ساختار، شرح وظایف و سایر هماهنگیهای لازم در راستای گرامیداشت هر چه با شکوه تر چهلمین سالگرد دفاع مقدس به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شد.
برابر این دستورالعمل طبق مناسبتهای تقویمی ۴۳ هفته با عناوین مشخص از سوم خرداد ۹۹ تا پایان سال جاری پیش بینی شده که دستگاههای اجرایی موظفند برنامههای لازم را در این خصوص تدوین و اجرا کنند.
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