دفع پیشروی و اسارت ده ها مزدور وابسته به ائتلاف سعودی در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ناکام گذاشتن دو پیشروی مزدوران و اسارت ده‌ها نفر از آنها و مصادره مقادیری سلاح در مارب و الضالع خبر داد.

سرتیپ یحیی سریع گفت: نیروهای یمنی روز سه شنبه با دو پیشروی گسترده در استان‌های مارب و الضالع مقابله کرده و تلفات زیادی به نیروها و تجهیزات دشمن وارد کردند.

وی همچنین افزود که پیشروی دشمن در مارب و الضالع با شکست مواجه شده و ده‌ها نفر از مزدوران اسیر و سلاح‌های مختلفی مصادره گردید.

از سوی دیگر، ائتلاف سعودی علیرغم آتش بس اعلامی، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۶ بار استان‌های مارب، الجوف و صعده را بمباران کرد.