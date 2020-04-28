دفع پیشروی و اسارت ده ها مزدور وابسته به ائتلاف سعودی در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ناکام گذاشتن دو پیشروی مزدوران و اسارت دهها نفر از آنها و مصادره مقادیری سلاح در مارب و الضالع خبر داد.
سرتیپ یحیی سریع گفت: نیروهای یمنی روز سه شنبه با دو پیشروی گسترده در استانهای مارب و الضالع مقابله کرده و تلفات زیادی به نیروها و تجهیزات دشمن وارد کردند.
وی همچنین افزود که پیشروی دشمن در مارب و الضالع با شکست مواجه شده و دهها نفر از مزدوران اسیر و سلاحهای مختلفی مصادره گردید.
از سوی دیگر، ائتلاف سعودی علیرغم آتش بس اعلامی، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۶ بار استانهای مارب، الجوف و صعده را بمباران کرد.
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