فرانسه به اقدامات «خلیفه حفتر» واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «اولیویه گووین» معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اعلام استقلال و اظهارات اخیر خلیفه حفتر در خصوص ادامه حملات در طرابلس اعلام کرد: درگیری‌ها با تصمیمات یک‌جانبه به پایان نمی‌رسد؛ اولویت باید پایان جنگ در لیبی باشد.

معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با ادعای اینکه کشورش از تصمیمات سازمان ملل حمایت می‌کند، ادعا کرد: دولت پاریس از حاکمیت، اتحاد و ثبات در لیبی پشتیبانی و حمایت می‌کند.

این در حالیست که روسیه هم در روزهای پیش در واکنش به تحولات لیبی و اقدام خلیفه حفتر در اعلام استقلال، این اقدامات را مایه شگفتی خوانده بود.

گفتنی است، خلیفه حفتر فرمانده شبه نظامیان شرق لیبی پس از یک سال عملیات نظامی ناکام برای اشغال طرابلس، با ادعای اینکه توافق «الصخیرات» با «دولت وفاق ملی» لیبی منسوخ شده، پیشتر خود را حاکم این کشور اعلام کرد.

توافقنامه الصخیرات در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید که بر اساس آن به تشکیل شورای ریاستی و دولت وحدت ملی منجر شد؛ اما مدتی بعد حفتر اعلام کرد که این شورا و دولت وفاق ملی غیر قانونی است.