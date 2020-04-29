افزایش تماس ها با مرکز اورژانس اجتماعی ایلام در ایام کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا همتی ظهر روز چهارشنبه در آیین تجلیل از روانشاسان این اداره کل به مناسبت روز روانشناس افزود: خدمات این قشر بسیار ارزشمند و قابل تقدیر بوده و جایگاه این افراد روز به روز در جامعه پر رنگ تر میشود.
وی ادامه داد: روانشناسان دغدغه سلامت روانی جامعه را داشته و شنیدن مشکلات و ارائه راهکارهای تخصصی کار ساده ای نیست و این افراد با احساس مسئولیت اجتماعی که داشته با صبوری پای دردها و رنجها مینشینند.
مدیر کل بهزیستی استان ایلام اظهار کرد: قسمت عمدهای از سلامت روانی و اجتماعی جامعه به ویژه در دوران کنونی بر اثر شیوع کرونا مرهون خدمات روانشناسان است.
وی با اشاره به افزایش تماسها با مرکز صدای مشاور و اورژانس اجتماعی در ایام کرونا، گفت: این مسئله بیانگر رشد فرهنگی و فکری مردم و اعتماد مردم به این سازمان و در نتیجه بهتر شدن جامعه است.
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