ویروس کرونا موجب افزایش معنویت در جامعه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم دولابی بعد از ظهر جمعه در هفتمین روز از ماه مبارک رمضان در ویژه برنامه تفسیر قرآن کریم که در حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد، با بیان اینکه خداوند در آیه ۴۲ سوره انعام به تحمل سختی‌ها اشاره کرده است، افزود: خداوند در این آیه به یکی از سنت‌های خود اشاره می‌کند و می‌فرماید که امت‌های گذشته که پیامبران نزد آنها آمدند سختی‌هایی برایشان ایجاد شد تا تضرع یابند و به خداوند متعال توجهی آمیخته با تسلیم پیدا کنند.

وی با بیان اینکه اگر امتی در برابر خدا خاضع و تسلیم شد قطعاً پیروز خواهد بود، افزود: کسی که در برابر خدا خاضع باشد و از خدا بترسد خداوند کاری می‌کند که همه عالم از او بترسند اما اگر کسی از خدا نترسد خداوند نیز کاری می‌کند که از همه چیز بترسد.

این عضو مجلس خبرگان بیان کرد: خداوند متعال در سوره انعام اشاره می‌کند که برخی از امت‌ها که غافل هستند این سختی‌ها آنها را بیدار نمی‌کند و به کارهای خود ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه دل‌های سخت در برابر سختی‌ها متواضع نمی‌شوند، افزود: دل‌های سخت در صورت بروز سختی‌ها دچار اعوجاج فکری می‌شوند و کارهای زشت را زیبا می‌بینند.

حجت الاسلام حاج ابوالقاسم ادامه داد: امروز دنیای غرب در برابر سختی و مصیبت کرونا گرفتار اعوجاج فکری است و بسیاری در این کشورها دچار قساوت قلب هستند و رفتارهای زشت خود را درست می‌بینند و چه بسا این بیماری فراگیر برخی از کسانی را که در تمدن مادی فرو رفته‌اند باز بیدار نکند.

مشکلات و سختی‌ها راهی برای بیدار شدن فطرت انسان‌ها هستند

وی با اشاره به اینکه مشکلات و سختی‌ها همیشه بد نیستند بلکه راهی برای بیدار شدن فطرت انسان‌ها و توجه به خداوند متعال هستند، افزود: افزایش توجه به خداوند مساوی با افزایش قدرت ماست و نتیجه قطعی این افزایش قدرت پیروزی ملتی است که اهل استقامت هستند.

استاد قرآن حوزه علمیه قم بیان کرد: خداوند متعال در سوره عنکبوت فرموده است که آیا مردم گمان کردند به مجرد اینکه توحید و ایمان زبانی را جاری سازند، دیگر آزمایش نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه بیماری فراگیر کرونا موجب شد بشریت به ضعف خود پی ببرد، افزود: بیماری کرونا موجب شد که در مستکبرترین کشور یعنی آمریکا روزی را به عنوان روز دعا و نیایش قرار دهند.

حجت الاسلام ابوالقاسم دولابی بیان کرد: این بلا می‌تواند موجب رشد، افزایش معنویت و اقتدار ملتی باشد که در برابر این سختی‌ها مقاومت می‌کند.

وی با اشاره به سالروز شهادت استاد مطهری افزود: شهید مطهری فرمودند که مصائب وقتی نعمت هستند که انسان از آنها بهره برداری کند و با صبر و استقامت روح خود را کمال بخشند، نعمت بودن نقمت بستگی به نوع عکس العمل انسان در برابر آن دارد که صابر باشد یا خیر.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: ملت ایران در برابر کرونا از خود استقامت نشان داد که یکی از عوامل این استقامت به دلیل وجود حرم‌های مقدس است که موجب افزایش انس و ارتباط با این مراکز مقدس شد.